Chiều 21.7, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới và giao ban công tác xuất bản năm 2026.

Hội nghị do Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Ngô Văn Cương và Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Minh Chung chủ trì.

Hội nghị tập trung quán triệt Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17.3.2026 của Ban Bí thư; đánh giá tình hình hoạt động của các nhà xuất bản sau 1 năm thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy; đồng thời trao đổi, thảo luận những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xuất bản trong thời gian tới.

Ông Ngô Văn Cương chủ trì hội nghị ẢNH: MTTQ

Báo cáo tại hội nghị cho biết, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy từ ngày 1.7.2025, hệ thống các nhà xuất bản trực thuộc các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đã nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì hoạt động thường xuyên và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Theo báo cáo, hiện Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương có 9 nhà xuất bản trực thuộc. Sau 1 năm sắp xếp tổ chức bộ máy, nhiều nhà xuất bản tiếp tục phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhu cầu của bạn đọc.

Báo cáo cũng ghi nhận chuyển biến tích cực trong công tác chuyển đổi số. Nhiều đơn vị đã số hóa quy trình quản lý, biên tập, tăng cường sử dụng các nền tảng số, mở rộng phát hành qua thương mại điện tử, website và mạng xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng tiếp cận bạn đọc.

Siết chặt công tác biên tập, thẩm định, kiểm soát nội dung

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ ra một số tồn tại như việc kiện toàn tổ chức ở một số đơn vị cần thêm thời gian để ổn định; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu; năng lực tự chủ tài chính chưa đồng đều; công tác chuyển đổi số còn nhiều khó khăn; thị trường phát hành và việc phát triển các sản phẩm xuất bản số chưa đáp ứng yêu cầu mới.

Đặc biệt, báo cáo nhấn mạnh yêu cầu siết chặt công tác biên tập, thẩm định, kiểm soát nội dung sau khi xảy ra vụ việc một xuất bản phẩm có nội dung vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng và pháp luật, coi đây là bài học đối với toàn hệ thống nhà xuất bản.

Toàn cảnh hội nghị ẢNH: MTTQ

Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Văn Cương đề nghị phải tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, đổi mới hoạt động xuất bản. Cấp ủy và người đứng đầu phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động xuất bản. Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời, cần coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm ngay từ khâu lựa chọn đề tài, biên tập, thẩm định và liên kết xuất bản. Trong hoạt động xuất bản không có chỗ cho sự chủ quan; mỗi sơ suất có thể phải trả giá rất đắt. Đây là bài học kinh nghiệm sâu sắc với các nhà xuất bản.

Thứ hai, cần nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng xuất bản phẩm. Mỗi cán bộ lãnh đạo, biên tập viên phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp.

"Uy tín của nhà xuất bản không được đo bằng số lượng đầu sách mà trước hết được khẳng định bằng chất lượng và giá trị của từng xuất bản phẩm. Công nghệ có thể thay đổi phương thức xuất bản nhưng không thể thay đổi bản lĩnh chính trị và trách nhiệm của người làm xuất bản", ông Cương nói.