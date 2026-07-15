Chính phủ đề xuất mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông

Sáng 15.7, tiếp tục phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xuất bản.

Trình bày tờ trình dự án luật, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh cho biết, dự thảo luật đưa ra quy định về đối tượng thành lập, loại hình tổ chức và mô hình nhà xuất bản.

Trong đó, dự thảo có nội dung bổ sung về tập đoàn xuất bản - truyền thông là nhóm công ty, không có tư cách pháp nhân, không phải đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, có mối quan hệ với nhau thông qua sở hữu cổ phần, phần vốn góp hoặc liên kết khác, trong đó công ty mẹ là nhà xuất bản.

Dự thảo luật giao Chính phủ quy định chi tiết nội dung này.

Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Lâm Thị Phương Thanh trình bày tại phiên họp ẢNH: QUỐC HỘI

Dự thảo cũng quy định trong trường hợp UBND cấp tỉnh không thành lập nhà xuất bản thì cơ quan chuyên môn văn hóa thuộc UBND được thành lập nhà xuất bản; bổ sung tiêu chí bổ nhiệm lãnh đạo nhà xuất bản...

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xuất bản để hoàn thiện quy định về nội dung quản lý và chính sách của Nhà nước đối với hoạt động xuất bản, nhằm thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về yêu cầu chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân, hội nhập quốc tế, phát triển công nghiệp văn hóa, văn hóa đọc.

Việc sửa luật cũng nhằm tăng cường quản lý đối với dịch vụ trung gian phát hành xuất bản phẩm trên môi trường mạng, hoạt động có tính chất xuất bản trên không gian mạng,..

Việc hình thành các tập đoàn xuất bản, truyền thông từng được đề cập tại Chỉ thị số 04 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản. Theo đó, Ban Bí thư đề ra mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng hệ thống xuất bản tinh gọn, mạnh, chất lượng, hiện đại hóa; đầu tư, xây dựng và hình thành các tập đoàn xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia, đa nền tảng, đa sản phẩm.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày tại phiên họp ẢNH: QUỐC HỘI

Đề nghị nghiên cứu kỹ lưỡng mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết thường trực cơ quan thẩm tra tán thành với việc sửa đổi các quy định nhằm đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của nhà xuất bản, tán thành việc cho phép UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về văn hóa được thành lập nhà xuất bản.

Với đề xuất bổ sung quy định về mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông, cơ quan thẩm tra đánh giá là cần thiết nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội đề nghị, cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng quy định về mô hình tập đoàn xuất bản - truyền thông tại dự thảo để phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam, bảo đảm tính khả thi, tạo hành lang pháp lý thuận lợi để xây dựng và hình thành các tập đoàn xuất bản, truyền thông chủ lực quốc gia, đa nền tảng, đa sản phẩm.

Dự thảo luật bổ sung cơ chế quản lý đối với nền tảng số, nền tảng xuyên biên giới, sàn thương mại điện tử và dịch vụ trung gian, các hoạt động nhập khẩu xuất bản phẩm điện tử, các hoạt động có tính chất xuất bản trên không gian mạng, các hoạt động có tính chất xuất bản.

Cơ quan thẩm tra cho rằng, việc bổ sung quy định về hoạt động có tính chất xuất bản trên không gian mạng là cần thiết. Tuy nhiên, việc quản lý các nội dung, sản phẩm thông tin trên không gian mạng đang được điều chỉnh ở nhiều quy định có liên quan (báo chí, thông tin điện tử, giao dịch điện tử, an ninh mạng, sở hữu trí tuệ…). Vì vậy, thường trực ủy ban đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm không mâu thuẫn, chồng chéo.