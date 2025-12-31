Chiều 31.12, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL đã tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ tiếp nhận, bổ nhiệm bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó chánh Văn phòng thường trực Văn phòng T.Ư Đảng, giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL.

Bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL ẢNH: TTXVN

Bà Lâm Thị Phương Thanh cũng tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VH-TT-DL, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng nay, ông Lê Hải Bình đã được Bộ Chính trị điều động từ vị trí Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL giữ chức Phó giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Bà Nguyễn Thị Thu Hà được điều động, bổ nhiệm làm Phó chánh văn phòng thường trực Văn phòng T.Ư Đảng.

Bà Lâm Thị Phương Thanh sinh năm 1967, là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII, XIII; quê quán tỉnh Ninh Bình; có trình độ cao cấp lý luận chính trị; thạc sĩ luật và cử nhân lịch sử.

Bà từng kinh qua nhiều vị trí công tác như: Phó chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Ủy viên Ban thường vụ T.Ư Đoàn khóa VIII, Trưởng ban Thanh niên trường học, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; Bí thư T.Ư Đoàn khóa IX và Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa IX...

Từ tháng 12.2011 - 1.2016, bà là Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư. Tháng 1.2016 - 12.2017, là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XII, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư.

Từ tháng 1.2021 - 6.2021, bà là Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 7.2021, bà giữ chức Phó chánh Văn phòng T.Ư Đảng và sau đó là Phó chánh Văn phòng thường trực Văn phòng T.Ư Đảng.

Tại lễ công bố, Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cho biết, bà Lâm Thị Phương Thanh là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn và năng lực cao, được đào tạo bài bản.

Tân Thứ trưởng thường trực có 35 năm kinh nghiệm công tác, đã trải qua nhiều cương vị lãnh đạo quan trọng. Trong quá trình công tác, bà luôn khẳng định năng lực lãnh đạo, điều hành, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, sáng tạo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.