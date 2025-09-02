Tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và các nước

Chiều 1.9, tại trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp đoàn các lãnh đạo, đại diện lãnh đạo chính đảng nhiều nước từ các khu vực châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi đến Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

Phát biểu đại diện cho các chính đảng, Trưởng đoàn Belarus, Nhật Bản, Nga, Cộng hòa Dominica, Algeria đã nêu bật tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam và bày tỏ khâm phục những thành tựu quan trọng, toàn diện mà Việt Nam đã đạt được trong 80 năm qua, cũng như vị thế ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tại buổi tiếp đoàn các lãnh đạo, đại diện lãnh đạo chính đảng nhiều nước Ảnh: TTXVN

Chào mừng các vị khách quốc tế, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động và trân trọng trước những tình cảm nồng ấm, những lời chúc tốt đẹp mà các chính đảng và bạn bè quốc tế đã dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; khẳng định đây là minh chứng sống động, sâu sắc cho tình cảm đồng chí, anh em, tình đoàn kết, gắn bó thủy chung, nghĩa tình quốc tế trong sáng và sự ủng hộ quý báu mà các chính đảng, các nhà nước, chính phủ và bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam.

Tổng Bí thư khẳng định, phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc, trải qua 80 năm đầy thử thách và vinh quang, toàn thể dân tộc Việt Nam luôn đoàn kết đồng lòng, muôn người như một, cùng với tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, đưa cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi quan trọng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện thành công công cuộc đổi mới, vững bước đi lên CNXH. Từ một đất nước bị chiến tranh tàn phá nặng nề, nghèo nàn, lạc hậu, Việt Nam đã xây dựng thành công một nền kinh tế năng động, hội nhập ngày càng sâu rộng, đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

* Chiều 1.9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã tiếp ông Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc, đang thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 và đồng chủ trì phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc. Cùng ngày 1.9, tại trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen nhân dịp Đoàn đại biểu cấp cao Campuchia sang Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9.

* Sáng 1.9, tại Nhà Quốc hội (QH), Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Viện Đại biểu (Hạ viện) QH Cộng hòa Belarus Igor Sergeenko, Trưởng đoàn đại biểu Belarus, sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9.