Tăng Duy Tân 'sốc' khi tham gia show thực tế

Trong chặng cuối của Chiến sĩ quả cảm, chương trình chào đón thêm 2 thành viên mới là rapper Đinh Tiến Đạt và ca sĩ Tăng Duy Tân. Họ sẽ nhập vai, trở thành lực lượng tăng cường của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an tham gia chuyên án, phối hợp cùng Công an tỉnh Sơn La.

Tăng Duy Tân, Đinh Tiến Đạt trong buổi ra mắt ở chương trình Chiến sĩ quả cảm Ảnh: BTC

Đối với Đinh Tiến Đạt, được nhập vai chiến sĩ cảnh sát là cơ hội hiếm có. Còn Tăng Duy Tân chia sẻ: “Khi mặc cảnh phục, tôi tự hào nghĩ mình là chiến sĩ thật sự”. Trái với những kỳ vọng của 2 nhân tố mới, Phan Mạnh Quỳnh liền cảnh báo: “Tôi nói các đồng chí rằng vào chương trình này khổ lắm nha”. Được biết, đây là câu nói mà nam nhạc sĩ từng chia sẻ trong ngày đầu tiên chào đón Binz và Hưng Nguyễn gia nhập đội.

Trao đổi với các chiến sĩ nhập vai trong buổi gặp mặt, đại tá Trần Thanh Sơn thông tin vì sao Lóng Luông trở thành “thánh địa” của bọn tội phạm buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép. Nghe vậy, Kiều Minh Tuấn giật mình chia sẻ: “Thường khi làm một bộ phim, ê kíp sẽ kiếm một bối cảnh nào đó vẽ vời thêm để cho giống với bối cảnh nguy hiểm. Nhưng chương trình này thì không. Chương trình này đưa chúng tôi thẳng vào vùng nguy hiểm luôn. Mặc dù tôi biết rằng chương trình sẽ có hàng rào bảo vệ, nhưng điều đó làm cảm xúc của mình thật hơn. Chương trình này không phải diễn”.

Đình Tiến Đạt nhanh chóng nhập cuộc cùng dàn chiến sĩ nhập vai Ảnh: BTC

Trong chương trình, các chiến sĩ nhập vai được quán triệt tăng cường huấn luyện bổ sung thêm kỹ năng lắp bẫy hổ, đặt bẫy chông và giăng bẫy lưỡi câu chùm. Để đối đầu bọn tội phạm có vũ khí, chỉ huy kiên quyết ra lệnh các chiến sĩ không được nổ súng trước, nên việc sử dụng bẫy lưới ngăn chặn tội phạm có khả năng bỏ chạy là giải pháp đáp tối ưu.

Tăng Duy Tân lo sợ trong quá trình luyện tập

Khi tận mắt chứng kiến những chiếc bẫy hổ bằng sắt, Neko Lê hài hước: “Con người bình thường sập bẫy đó chắc nằm viện cả năm”. Còn Tăng Duy Tân cũng lo sợ: “Tôi nhìn cái bẫy tôi sợ lắm. Nó kẹp một phát là cụt giò ngay. Thật ra lúc đó trông tôi vặn bẫy rất cẩn thận nhưng trong lòng tôi đang niệm Phật”. Rapper Đinh Tiến Đạt cho rằng với loại bẫy này, chỉ cần một sai lệch nhỏ, hậu quả có thể là vết thương chí mạng.

Tăng Duy Tân "choáng" trước thử thách của chương trình Ảnh: BTC

Ngay trong buổi chiều, Đại tá Trần Thanh Sơn chỉ đạo ban chuyên án tổ chức mật phục, đón đánh tại điểm quy hoạch sau khi nắm rõ thông tin nhóm đối tượng có vũ khí vận chuyển trái phép chất ma túy từ bên kia biên giới đang hướng vào nội địa. Thủ trưởng chuyên án phân công đội hình thực chiến diễn tập thành 3 tổ chiến đấu. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Kiều Minh Tuấn chia sẻ: “Các chiến sĩ ngoài đời có khi phục kích cả tuần, cứ ngồi chờ vậy thôi. Các anh ghê gớm thật sự”.

Khi 2 nhóm đối tượng hợp đoàn, 18 đối tượng có trang bị vũ trang tập trung tại trận địa, thượng tá Đinh Đức Thiện ngụy trang phát tín hiệu bao vây yêu cầu bọn tội phạm vi phạm pháp luật buông súng đầu hàng. Khi nhận thấy bọn tội phạm bắt đầu nổ súng, chỉ huy ra lệnh quăng quả nổ. “Trước mắt tôi là làn khói trắng của thuốc súng, tiếng nổ liên hoàn và rất lớn. Cảm xúc của tôi lúc đấy khó tả lắm”, Tăng Duy Tân kể lại.

Khi đối tượng bất ngờ rút dao chống trả quyết liệt, tình huống trở nên căng thẳng tột độ. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Đinh Tiến Đạt từ phía sau bất ngờ lao tới, tung cú đá thẳng, chuẩn xác vào cánh tay cầm dao khiến lưỡi dao của đối tượng chệch hướng chỉ trong gang tấc. Không bỏ lỡ thời cơ, anh xoay người áp sát, khóa tay và quật ngã đối tượng bằng động tác gọn gàng, dứt khoát. Có thể thấy, tập 13 Chiến sĩ quả cảm mang lại nhiều trải nghiệm cho khán giả lẫn dàn chiến sĩ nhập vai.