Tăng gấp đôi giá vé tham quan danh thắng gành Đá Đĩa

Ngày 13.11, ông Huỳnh Gia Hoàng, Chủ tịch UBND H.Tuy An (Phú Yên), cho biết địa phương đã có thông báo về mức thu phí tham quan Di tích quốc gia đặc biệt, danh thắng gành Đá Đĩa (ở xã An Ninh Đông, H.Tuy An).

Việc thu phí này áp dụng theo Nghị quyết 19/2023/NQ-HĐND ngày 18.10.2023 của HĐND tỉnh Phú Yên về quy định mức thu, quản lý và sử dụng kinh phí tham quan danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Theo đó, mức phí áp dụng cho vé tham quan danh thắng này là 40.000 đồng/người/lượt, tăng 20.000 đồng/lượt so với trước đó. Mức phí trên đã bao gồm bảo hiểm cho du khách.

Trẻ em, người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên, người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 điều 11 Nghị định 28/2012/NĐ-CP, người có công với cách mạng (cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang) được miễn phí tham quan.

Người dân các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Yên (theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 4.6.2021 của Thủ tướng Chính phủ); người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi, người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 điều 11 Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10.4.2012 của Chính phủ; các đối tượng được quy định tại khoản 2 điều 2 Quyết định 170/2003/QĐ-TTg ngày 14.8.2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa (anh hùng lao động; thương binh; người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh; đối tượng chăm sóc tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh, bệnh binh và người có công với thân nhân liệt sĩ; đối tượng được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội) được giảm 50% mức phí.

Gành Đá Đĩa là danh thắng thiên nhiên độc đáo và được xem là “độc nhất vô nhị” ở Việt Nam. Gành Đá Đĩa là khu vực có điều kiện địa chất mang tính đặc thù với loại đá bazan được hình thành do quá trình phun trào núi lửa, gặp các điều kiện thích hợp đã tạo thành đá dạng cột có mặt cắt hình ngũ giác, lục giác phân bố trên một diện tích tương đối rộng bên bờ biển.