Tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam - Brunei trong thời gian sớm nhất

Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Brunei.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah ẢNH: ĐẬU TIẾN ĐẠT

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah khẳng định coi trọng và mong muốn đưa quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển trên các lĩnh vực, hiệu quả và thực chất hơn. Nhân dịp này, Quốc vương gửi lời chia buồn sâu sắc và lời thăm hỏi tới nhân dân Việt Nam, đặc biệt các tỉnh miền Trung, vừa qua bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt.

Trong không khí hữu nghị và cởi mở, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah đã trao đổi, đánh giá về quan hệ hợp tác song phương và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao sự phát triển tốt đẹp và vững chắc của quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt sau khi nâng cấp lên quan hệ Đối tác toàn diện năm 2019; hai bên tích cực phối hợp triển khai Chương trình hành động giai đoạn 2023 - 2027.

Hợp tác quốc phòng - an ninh là điểm sáng trong quan hệ hai nước, với việc hợp tác chặt chẽ giữa các lực lượng quốc phòng, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc phòng đa phương, nhất là trong khuôn khổ ASEAN và ASEAN+. Hợp tác kinh tế phát triển tích cực với kim ngạch thương mại hai chiều hoàn thành trước thời hạn mục tiêu đạt 500 triệu USD năm 2025. Hợp tác trên các lĩnh vực như nông nghiệp, năng lượng, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân... cũng được đẩy mạnh.

Về định hướng phát triển quan hệ hai nước thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hiệu quả quan hệ Đối tác toàn diện thời gian tới thông qua tăng cường trao đổi các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp, đẩy mạnh quan hệ trên các kênh nhằm tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau; tiếp tục duy trì triển khai hiệu quả cơ chế Ủy ban hỗn hợp về Hợp tác song phương; cùng phối hợp thực hiện hiệu quả Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Brunei Darussalam giai đoạn 2023 - 2027.

Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah khẳng định quan hệ kinh tế giữa hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa; nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương phối hợp chặt chẽ để tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai chiều trong thời gian sớm nhất.

Việt Nam khuyến khích các nhà đầu tư Brunei tham gia các dự án như xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, cơ sở hạ tầng, năng lượng, du lịch và dịch vụ tại Việt Nam. Brunei nhất trí chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam về lĩnh vực Halal, xem xét công nhận lẫn nhau đối với chứng chỉ Halal, phát triển các dự án sản xuất thực phẩm và sản phẩm Halal tại Việt Nam.

Hai bên cũng nhất trí Brunei tiếp tục tạo thuận lợi cho các công ty của Việt Nam trong cung ứng dịch vụ dầu khí và tham gia các hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí tại vùng biển Brunei; khuyến khích các tập đoàn của Brunei đầu tư thăm dò, khai thác dầu khí tại Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của hợp tác quốc phòng, an ninh trong bối cảnh tình hình khu vực còn nhiều thách thức, nhất trí chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng hợp tác phòng chống tội phạm có tổ chức như buôn lậu ma túy, mua bán người, đưa người di cư trái phép, khủng bố, tội phạm mạng và rửa tiền.

Hai bên cũng cho rằng hợp tác biển là lĩnh vực quan trọng cần quan tâm thúc đẩy trong thời gian tới, hoan nghênh việc ký kết Bản ghi nhớ về Hợp tác trong lĩnh vực thủy sản và Bản ghi nhớ về Hợp tác sử dụng đường dây nóng để trao đổi thông tin về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận, đối thoại và chia sẻ kinh nghiệm và thông tin, cũng như giải quyết các thách thức an ninh trên biển nhằm đảm bảo an ninh và an toàn trên biển.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực quan trọng khác như giáo dục, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân nhằm góp phần tăng cường gắn kết và hiểu biết lẫn nhau, góp phần thúc đẩy toàn diện quan hệ hai nước.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên đánh giá cao việc hai nước thường xuyên phối hợp tích cực và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương; nhất trí củng cố đoàn kết và thống nhất trong ASEAN, cùng các nước ASEAN góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển khu vực.

Quốc vương Haji Hassanal Bolkiah khẳng định ủng hộ Việt Nam trong vai trò Chủ tịch luân phiên Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) trong năm 2026 và đăng cai thành công Năm APEC 2027.

Về vấn đề Biển Đông, hai bên cam kết duy trì và thúc đẩy hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải và hàng không; kêu gọi các bên kiềm chế, không đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao, pháp lý, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Nhân dịp này, hai bên ra Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm và ký kết 3 văn kiện hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực hợp tác biển, thủy sản và hợp tác phòng chống IUU.