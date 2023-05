Giá điện tăng 3% từ hôm nay 4.5

Theo Quyết định 377 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) từ ngày 4.5.2023.

Với mức giá bán lẻ điện bình quân hiện nay 1.864,44 đồng/kWh (chưa gồm thuế giá trị gia tăng), giá điện mới được điều chỉnh tăng thêm hơn 55,9 đồng/kWh (tương ứng với mức 3%). Sau 4 năm không được điều chỉnh kể từ lần gần nhất hồi tháng 3.2019, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh tăng nhẹ kể từ hôm nay.

Giá bán lẻ điện bình quân tăng từ hôm nay PV

Việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân được thực hiện trên cơ sở Bộ Công thương họp báo công bố kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm 2021 và 2022 của EVN.

Theo công bố này, tổng chi phí sản xuất kinh doanh điện các năm 2021 là 419.031,80 tỉ đồng; năm 2022 lên 493.265,30 tỉ đồng.

Chi phí này bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh điện của các khâu phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện và phụ trợ - quản lý ngành.

Báo cáo của EVN cho biết, giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2021 là 1.859,9 đồng/kWh, tăng 1,84% so với năm 2020. Giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2022 là 2.032,26 đồng/kWh, tăng 9,27% so với năm 2021. Năm 2021, giá bán điện thương phẩm bình quân 1.855,57 đồng/kWh, tăng 1,94% so với năm 2020. Sang năm 2022, mức giá này tiếp tục tăng lên 1.882,73 đồng/kWh.

Dù mức giá này đã tăng 1,46% so với năm 2021, nhưng vẫn thấp hơn mức giá thành sản xuất kinh doanh điện đã vượt lên trên 2.000 đồng/kWh.

Điều này dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2022 của EVN lỗ 36.294,15 tỉ đồng. Tuy nhiên, thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2022 là 10.058,36 tỉ đồng (gồm thu nhập từ hoạt động tài chính và từ tiền bán công suất phản kháng), nên đã giúp EVN giảm lỗ còn 26.235,78 tỉ đồng trong năm 2022.

Bên cạnh đó, báo cáo của EVN cho thấy, khoản lỗ về chênh lệch tỷ giá gần 15.000 tỉ đồng chưa tính vào trong khoản lỗ nói trên.