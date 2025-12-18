Tăng giá cực mạnh, khoáng sản của Việt Nam đứng trước thời cơ lớn

Giá vonfram leo lên mức kỷ lục chưa từng có

Giá vonfram được ghi nhận với những đợt tăng liên tục theo ngày và theo tuần vào giữa tháng 12.2025. Theo Reuters, giá amoni paratungstat (APT), một chất trung gian quan trọng trong sản xuất kim loại vonfram, đã tăng lên khoảng 400 USD/mtu tại thị trường châu Âu, tương đương mức tăng 18% so với tháng 2. Cùng thời điểm, giá quặng vonfram hàm lượng ≥65% đạt khoảng 50.400 USD/tấn, tăng gần 150% so với đầu năm.

Một trong những yếu tố chính đẩy giá vonfram tăng cao là các biện pháp hạn chế xuất khẩu và điều chỉnh hạn ngạch đối với khoáng sản chiến lược của Trung Quốc, quốc gia chi phối chuỗi cung ứng vonfram toàn cầu. Các động thái này làm gia tăng lo ngại về khả năng tiếp cận nguồn cung của các nền kinh tế công nghiệp lớn, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng thương mại và địa chính trị kéo dài.

Vonfram là kim loại có độ cứng và nhiệt độ nóng chảy rất cao. Kim loại này được xếp vào nhóm vật liệu chiến lược nhờ vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp quốc phòng và điện tử, bao gồm sản xuất vũ khí, linh kiện bán dẫn và các ứng dụng công nghệ cao khác. Nhu cầu từ lĩnh vực quốc phòng đang gia tăng mạnh khi NATO cam kết nâng đáng kể chi tiêu quốc phòng đến năm 2035, cùng với xu hướng tăng ngân sách quốc phòng tại nhiều quốc gia châu Á, được dự báo sẽ tiếp tục thúc đẩy tiêu thụ vonfram.

Theo giới phân tích, mặt bằng giá vonfram hiện đã vượt xa mức trung bình lịch sử và nhiều khả năng sẽ duy trì sang năm 2026, phản ánh trạng thái thắt chặt mang tính cấu trúc của thị trường. Khác với các kim loại có thể mở rộng nguồn cung nhanh khi giá tăng, thị trường vonfram đang chịu tác động mạnh từ các biện pháp siết xuất khẩu tại các quốc gia sản xuất chủ chốt. Trong khi đó, nhu cầu từ các chuỗi giá trị công nghệ cao và quốc phòng mang tính dài hạn và khó thay thế, vonfram được xem như một tài nguyên "vàng đen" có giá trị bền vững trong kỷ nguyên công nghiệp công nghệ cao.

Vonfram được dự báo sẽ tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao trong trung hạn, trở thành một trong những khoáng sản chiến lược của nền kinh tế công nghệ cao

Mở khoá tiềm năng ngành khoáng sản Việt Nam

Trước sự khan hiếm về nguồn cung, các nền kinh tế lớn đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng vonfram, tìm kiếm các nguồn thay thế ngoài các trung tâm truyền thống.

MHT sản xuất các sản phẩm Vonfram có độ tinh khiết cao và sức cạnh tranh trên toàn cầu

Mỏ Núi Pháo, một trong những mỏ vonfram lớn nhất thế giới với gần 30% tổng trữ lượng toàn cầu, được vận hành bởi Công ty cổ phần Masan High-Tech Materials - MHT (UpCOM:MSR), thành viên của Tập đoàn Masan. Thông qua hệ sinh thái tích hợp từ khai thác đến chế biến sâu và tinh luyện vonfram, MHT cung cấp các sản phẩm vonfram có giá trị gia tăng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của những ngành công nghiệp chiến lược. Mô hình này cho phép doanh nghiệp mang đến cho các đối tác quốc tế nguồn cung ổn định, minh bạch và bền vững trong bối cảnh thị trường toàn cầu nhiều biến động.

Các sản phẩm Vonfram chế biến sâu của Masan High-Tech Materials

Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu mảng vonfram của MHT đạt 2.820 tỉ đồng, trong đó riêng quý 3/2025 ghi nhận mức tăng trưởng 36% so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh rõ tác động tích cực từ xu hướng giá thuận lợi của vonfram và chiến lược "Back to Basic", tập trung vào các hoạt động khai thác và tinh luyện, nâng cao hiệu quả vận hành và cung cấp sản phẩm chất lượng cao cho thị trường.

Masan High-Tech Materials đầu tư chế biến sâu, sản xuất các sản phẩm như: APT, oxit vonfram và vật liệu công nghệ cao khác, phục vụ nhiều ngành công nghiệp trong nước và quốc tế

Sự bùng nổ nhu cầu từ các ngành công nghệ cao, cùng với nguồn cung toàn cầu ngày càng thắt chặt, đang tạo ra một chu kỳ thuận lợi mới cho thị trường vonfram. Masan High-Tech Materials được kỳ vọng trở thành một mắt xích quan trọng trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung vonfram của thế giới.