Tăng hiệu quả điều trị với liệu pháp oxy cao áp

Oxy cao áp với phác đồ được đưa ra từ Bộ Y tế, từ lâu đã được xem là liệu pháp thở oxy hỗ trợ điều trị hiệu quả đối với nhiều nhóm bệnh cấp tính, mạn tính, bệnh ngoại khoa, đa chấn thương... Gần một năm trở lại đây, khi liệu pháp oxy được đưa vào danh mục thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT), số bệnh nhân (BN) được tiếp cận, thụ hưởng từ liệu pháp này ngày càng tăng.



Bệnh nhân thở oxy trong buồng cao áp tại Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng ẢNH: AN QUÂN

BN P.T.T.H (53 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) cho biết gần 2 năm trước bà bị tai biến, suốt thời gian qua bà điều trị phục hồi chức năng sau tai biến, đã có 4 đợt sử dụng liệu pháp oxy cao áp. "Qua mỗi đợt điều trị, tôi thấy rõ mức độ phục hồi của cơ thể, tỉnh táo hơn, linh động hơn", BN H. nói. Gần 1 năm qua, khi liệu pháp oxy cao áp được thanh toán BHYT, bà đã được các bác sĩ (BS) chỉ định thở oxy tinh khiết, chủ động trong điều trị phục hồi.

BN T.P (40 tuổi, ngụ Quảng Trị) được chỉ định dùng liệu pháp này để hỗ trợ phục hồi chấn thương tủy sống cổ sau tai nạn giao thông 5 tháng trước. "Đến buổi thứ 3 thì tôi đã cảm nhận được sự khác biệt tích cực cho sức khỏe của mình", BN T.P nói.

BS điều trị của BN T.P cho biết liệu pháp này tăng cường oxy trong máu đến các cơ quan tổn thương, nhất là những vị trí bị chèn ép như tim phổi gây khó thở trước đó, giúp BN thấy khỏe hơn, bớt đi những cơn mệt mỏi, chóng mặt, đau đầu…

Th.S Phan Nguyên Huy (Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng) thông tin: Mỗi đợt trị liệu kéo dài 6 - 10 ngày liên tục, mỗi ngày khoảng 90 phút trở lại, tùy vào chỉ định của BS và quyết định của BN. Hiện Bộ Y tế đã đưa 48 bệnh lý vào danh mục chỉ định hỗ trợ điều trị bằng oxy cao áp, gồm những bệnh lý nằm trong các nhóm chỉ định như nghẽn mạch, giảm áp do lặn, thiếu máu do chấn thương cấp tính, do viêm tắc động mạch, áp xe nội sọ, phù não…; nhóm các bệnh lý ngoại khoa như chấn thương, vết thương hở, hậu phẫu, tổn thương mô da, cơ, xương, khớp; nhóm điều trị nội khoa như nhồi máu não, thiểu năng tuần hoàn não, rối loạn tiền đình, đau nửa đầu, tổn thương do biến chứng tiểu đường, viêm khớp nhiễm khuẩn, thoái hóa khớp…; nhóm điều trị phục hồi chức năng sau tổn thương não, thần kinh cột sống, liệt; nhóm phục hồi sức khỏe do stress, căng thẳng thần kinh, tổn thương tâm lý…

"Liệu pháp oxy cao áp tại bệnh viện hiện được kết hợp nhiều phương pháp khác như dùng thuốc y học cổ truyền, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, phục hồi chức năng... Theo dõi từ các BN đa bệnh lý, lão khoa, chúng tôi thấy đáp ứng điều trị tăng lên. Sau khi kết thúc liệu trình, BN được tư vấn chế độ dinh dưỡng, tập luyện, nghỉ ngơi, duy trì thuốc để chống tái phát…", BS Phan Nguyên Huy cho biết.