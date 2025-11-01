Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tăng kích cỡ 'cậu nhỏ' từ nguyên liệu làm đẹp cho phụ nữ

Liên Châu
Liên Châu
01/11/2025 20:31 GMT+7

Chất làm đầy (HA) hiện được dùng trong làm đẹp cho phụ nữ, điều trị răng hàm mặt như làm đầy môi, khắc phục cười hở lợi, nhưng cũng giúp tăng kích cỡ 'cậu nhỏ', cải thiện xuất tinh sớm.

"Cậu nhỏ" tăng kích cỡ nhờ tiêm chất làm đầy

Chia sẻ về vai trò của chuyên khoa da liễu trong điều trị các bệnh lý khác, tại hội nghị khoa học chuyên ngành Da liễu và bỏng do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức ngày 1.11, chuyên gia của Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết, chất làm đầy (HA) không chỉ sử dụng trong làm đẹp cho phụ nữ, mà còn giúp tăng kích cỡ "cậu nhỏ" và cải thiện xuất tinh sớm.

Tăng kích cỡ 'cậu nhỏ' từ nguyên liệu làm đẹp cho phụ nữ - Ảnh 1.

Chuyên khoa da liễu tham gia hoàn thiện mô hình điều trị, phục hồi cho người bệnh trong các bệnh viện

ẢNH: TUẤN MINH

Với nam giới xuất tinh sớm, bơm chất làm đầy sẽ cải thiện được tình trạng này, đồng thời tăng kích cỡ "cậu nhỏ". Hiệu quả rõ rệt sau tiêm 1 tháng, thời gian cải thiện trung bình 2,6 lần so với trước tiêm. 

Theo chuyên gia, kỹ thuật tiêm không phức tạp, đặc biệt cải thiện với trường hợp "cậu nhỏ" có kích thước, thể tích nhỏ nhưng cần được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa, chỉ định đúng, tiêm đúng.

Chất làm đầy hiện được dùng trong điều trị răng hàm mặt như: làm đầy môi, khắc phục cười hở lợi, làm đầy vùng má bị hõm, khắc phục một số khuyết hổng sau phẫu thuật ung thư.

Chất làm đầy phải là sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cấp phép lưu hành, do bác sĩ chuyên khoa thực hiện để kiểm soát biến chứng.

Da liễu công nghệ cao 

Tại hội nghị, các chuyên gia khẳng định, với ứng dụng công nghệ cao, các xét nghiệm chuyên sâu, chuyên khoa da liễu đã đóng góp hoàn thiện mô hình điều trị tại các bệnh viện đa khoa, giúp người bệnh sớm bình phục.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, trong 9 tháng năm nay, Khoa Da liễu và bỏng đã thực hiện 3.624 lượt hội chẩn nội trú và 5.671 lượt khám ngoại trú được chuyển từ các chuyên khoa khác. Điều này không chỉ giúp chẩn đoán sớm, xử trí biến chứng, chăm sóc vết thương mà còn góp phần rút ngắn thời gian nằm viện cho người bệnh, nâng cao hiệu quả điều trị chung toàn bệnh viện, là "mắt xích" quan trọng trong hoàn thiện mô hình điều trị, phục hồi, tái tạo toàn diện.

Về vai trò của chuyên khoa da liễu và bỏng trong điều trị toàn diện cho người bệnh, PGS Vũ Văn Giáp, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho rằng da liễu và bỏng vừa điều trị chuyên sâu, vừa liên kết nhiều chuyên khoa khác để chăm sóc toàn diện cho người bệnh. Mô hình tại Bệnh viện Bạch Mai cho thấy hiệu quả rõ rệt khi điều trị da liễu, bỏng, hồi sức, nội tiết, truyền nhiễm, phục hồi chức năng, dinh dưỡng cùng phối hợp.

Theo các báo cáo được trình bày tại hội nghị, da liễu không chỉ là các bệnh ngoài da thông thường. Với tiến bộ y học, da liễu hiện đã là chuyên khoa ứng dụng các công nghệ cao, hiện đại, các bác sĩ chuyên khoa da liễu tham gia xử trí tổn thương da do xạ trị; ứng dụng AI hỗ trợ chẩn đoán ung thư da; các phương pháp xét nghiệm vi sinh, sinh học phân tử hiện đại (như trình tự gen thế hệ mới) trong chẩn đoán bệnh da liễu, bệnh hiếm về da liễu.

Tin liên quan

Sẽ thành lập Trường đại học Y dược Bạch Mai

Sẽ thành lập Trường đại học Y dược Bạch Mai

Lễ đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và khai giảng năm học 2025 - 2026 của Trường cao đẳng Y tế Bạch Mai được Bệnh viện (BV) Bạch Mai (Hà Nội) tổ chức chiều 4.10.

Khám phá thêm chủ đề

Bệnh viện bạch mai bệnh viện bác sĩ Da liễu xuất tinh sớm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận