Tăng kích cỡ 'cậu nhỏ' từ nguyên liệu làm đẹp cho phụ nữ

"Cậu nhỏ" tăng kích cỡ nhờ tiêm chất làm đầy

Chia sẻ về vai trò của chuyên khoa da liễu trong điều trị các bệnh lý khác, tại hội nghị khoa học chuyên ngành Da liễu và bỏng do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức ngày 1.11, chuyên gia của Bệnh viện Da liễu TP.HCM cho biết, chất làm đầy (HA) không chỉ sử dụng trong làm đẹp cho phụ nữ, mà còn giúp tăng kích cỡ "cậu nhỏ" và cải thiện xuất tinh sớm.

Chuyên khoa da liễu tham gia hoàn thiện mô hình điều trị, phục hồi cho người bệnh trong các bệnh viện ẢNH: TUẤN MINH

Với nam giới xuất tinh sớm, bơm chất làm đầy sẽ cải thiện được tình trạng này, đồng thời tăng kích cỡ "cậu nhỏ". Hiệu quả rõ rệt sau tiêm 1 tháng, thời gian cải thiện trung bình 2,6 lần so với trước tiêm.

Theo chuyên gia, kỹ thuật tiêm không phức tạp, đặc biệt cải thiện với trường hợp "cậu nhỏ" có kích thước, thể tích nhỏ nhưng cần được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa, chỉ định đúng, tiêm đúng.

Chất làm đầy hiện được dùng trong điều trị răng hàm mặt như: làm đầy môi, khắc phục cười hở lợi, làm đầy vùng má bị hõm, khắc phục một số khuyết hổng sau phẫu thuật ung thư.

Chất làm đầy phải là sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được cấp phép lưu hành, do bác sĩ chuyên khoa thực hiện để kiểm soát biến chứng.

Da liễu công nghệ cao

Tại hội nghị, các chuyên gia khẳng định, với ứng dụng công nghệ cao, các xét nghiệm chuyên sâu, chuyên khoa da liễu đã đóng góp hoàn thiện mô hình điều trị tại các bệnh viện đa khoa, giúp người bệnh sớm bình phục.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, trong 9 tháng năm nay, Khoa Da liễu và bỏng đã thực hiện 3.624 lượt hội chẩn nội trú và 5.671 lượt khám ngoại trú được chuyển từ các chuyên khoa khác. Điều này không chỉ giúp chẩn đoán sớm, xử trí biến chứng, chăm sóc vết thương mà còn góp phần rút ngắn thời gian nằm viện cho người bệnh, nâng cao hiệu quả điều trị chung toàn bệnh viện, là "mắt xích" quan trọng trong hoàn thiện mô hình điều trị, phục hồi, tái tạo toàn diện.

Về vai trò của chuyên khoa da liễu và bỏng trong điều trị toàn diện cho người bệnh, PGS Vũ Văn Giáp, Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho rằng da liễu và bỏng vừa điều trị chuyên sâu, vừa liên kết nhiều chuyên khoa khác để chăm sóc toàn diện cho người bệnh. Mô hình tại Bệnh viện Bạch Mai cho thấy hiệu quả rõ rệt khi điều trị da liễu, bỏng, hồi sức, nội tiết, truyền nhiễm, phục hồi chức năng, dinh dưỡng cùng phối hợp.

Theo các báo cáo được trình bày tại hội nghị, da liễu không chỉ là các bệnh ngoài da thông thường. Với tiến bộ y học, da liễu hiện đã là chuyên khoa ứng dụng các công nghệ cao, hiện đại, các bác sĩ chuyên khoa da liễu tham gia xử trí tổn thương da do xạ trị; ứng dụng AI hỗ trợ chẩn đoán ung thư da; các phương pháp xét nghiệm vi sinh, sinh học phân tử hiện đại (như trình tự gen thế hệ mới) trong chẩn đoán bệnh da liễu, bệnh hiếm về da liễu.