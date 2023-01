Tang lễ cố Giáo hoàng danh dự Benedict XVI

“Theo di nguyện của Giáo hoàng danh dự, tang lễ sẽ đơn giản”, ông Bruni nói với các nhà báo. Cố Giáo hoàng danh dự Benedict XVI qua đời vào lúc 9 giờ 34 ngày 31.12.2022 tại tu viện Mater Ecclesiae thuộc Vatican, thọ 95 tuổi. Đến sáng 2.1 (theo giờ địa phương), di hài sẽ được đưa đến Vương cung thánh đường Thánh Peter.

Dự kiến có khoảng 30.000 người đến viếng di hài Giáo hoàng danh dự Benedict XVI tại đây từ ngày 2 - 4.1. Ngoài ra sẽ có khoảng 60.000 người dự lễ tang tại quảng trường Thánh Peter, nằm phía trước Vương cung thánh đường Thánh Peter, vào lúc 9 giờ 30 ngày 5.1 (khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, theo giờ VN), theo tờ The New York Times dẫn lời một quan chức an ninh phụ trách TP.Rome.

Tang lễ ngày 5.1 sẽ do Giáo hoàng Francis chủ trì, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại một giáo hoàng đương nhiệm sẽ chủ trì tang lễ của người tiền nhiệm, theo AFP. Ngoài ra, tang lễ của giáo hoàng thường có sự tham dự của các nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới, nhưng Vatican đã thông báo các phái đoàn chính thức sẽ chỉ đến từ Ý và Đức, quê hương của cố Giáo hoàng danh dự Benedict XVI, theo Reuters.





Không giống như khi các giáo hoàng trước tạ thế, Vatican không cần triệu tập mật nghị bầu giáo hoàng mới, vì Giáo hoàng Francis, đã được chọn kế nhiệm vào năm 2013, vẫn còn đứng đầu Vatican. Giáo hoàng Benedict XVI chính thức thoái vị vào ngày 28.2.2013 với lý do sức khỏe sau 8 năm tại vị, và trở thành giáo hoàng danh dự. Sự kiện đó đã đánh dấu ông trở thành giáo hoàng đầu tiên thoái vị kể từ thời Trung cổ, theo AFP.

Sau khi có thông báo về sự ra đi của Giáo hoàng danh dự Benedict XVI, nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã bày tỏ lòng thương tiếc, theo tờ The Guardian. Trong đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Giáo hoàng danh dự Benedict XVI “sẽ được nhớ đến như một nhà thần học nổi tiếng, với cả cuộc đời tận tụy với giáo hội”. Vua Charles III của Anh thì ca ngợi “những nỗ lực không ngừng nhằm thúc đẩy hòa bình và lòng tốt cho mọi người” của Giáo hoàng danh dự còn Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả ông là một “nhân vật tôn giáo nổi bật và một người bảo vệ các giá trị Cơ đốc giáo truyền thống”, theo AFP. Ngoài ra, theo Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, Giáo hoàng danh dự Benedict XVI là người “không mệt mỏi trong việc theo đuổi hòa bình và kiên quyết bảo vệ nhân quyền”.