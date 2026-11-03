Tăng Phúc ‘bắt tay’ Hà Lê, tiếp tục làm mới nhạc Trịnh

Hai đêm nhạc The Brothers và Phuciuoi vừa diễn ra tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), mang đến hai trải nghiệm âm nhạc riêng biệt. Nếu The Brothers là cuộc hội ngộ của Đỗ Hoàng Hiệp, Hà Lê, Tăng Phúc và Cheng, thì Phuciuoi mở ra không gian âm nhạc cá nhân của Tăng Phúc với những khán giả đã yêu mến, ủng hộ anh trong hành trình làm nghề.

Sự kết hợp giữa Tăng Phúc - Hà Lê

Trong đó, The Brothers thu hút sự chú ý bởi màn thể hiện các sáng tác của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hai ca khúc Biển nhớ và Tuổi đá buồn được lựa chọn, lần lượt qua sự kết hợp của Hà Lê - Tăng Phúc và Hà Lê - Cheng. Thay vì tiếp cận các sáng tác bằng tâm thế tái hiện nguyên bản, những màn kết hợp mở ra cách cảm nhận mới cho khán giả.

Tăng Phúc và Hà Lê kết hợp trong ca khúc Biển nhớ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại đêm nhạc The Brothers ở Hà Nội Ảnh: NVCC

Nhạc Trịnh vốn không dễ làm mới bởi sức sống của những ca khúc này nằm nhiều ở ca từ, giai điệu và khoảng lặng mà người nghe tự tìm thấy trong đó. Những tác phẩm như Biển nhớ hay Tuổi đá buồn đã được nhiều thế hệ nghệ sĩ thể hiện, mỗi phiên bản đều gắn với một dấu ấn riêng. Vì vậy, thử thách của người biểu diễn không chỉ là tạo ra khác biệt trong cách hát mà còn phải giữ được tinh thần của tác phẩm.

Đặt trong tổng thể The Brothers, hai tiết mục nhạc Trịnh không đứng riêng lẻ mà trở thành một phần trong hành trình cảm xúc của chương trình. Đêm nhạc được chia thành 5 chương, lần lượt dẫn dắt khán giả qua những trạng thái mơ mộng, say đắm, va vấp, kiếm tìm và bước qua sóng gió. MC Anh Tuấn giữ vai trò kết nối, giúp các phần biểu diễn có sự chuyển tiếp và làm rõ câu chuyện phía sau mỗi chặng.

Tăng Phúc hoạt động nghệ thuật sôi nổi với nhiều dự án cá nhân sau chương trình thực tế về âm nhạc Ảnh: NVCC

Ngay từ liên khúc mở màn Quê tôi - Bèo dạt mây trôi - Mưa trên phố Huế - Ai khổ vì ai, dàn nghệ sĩ đã cùng xuất hiện trong không gian âm nhạc mang dấu ấn văn hóa vùng miền. Những chất liệu dân ca, giai điệu gắn với địa danh và ca khúc về tình yêu được đặt cạnh nhau, tạo nên bức tranh nhiều sắc độ. Sau phần mở đầu, chương trình lần lượt phát triển các cuộc kết hợp: Đỗ Hoàng Hiệp và Hà Lê trong I Will Call It Love, Tăng Phúc và Cheng qua Chờ ngày mưa tan, cùng những màn song ca khác.

Nếu The Brothers đặt Tăng Phúc trong mối quan hệ cộng hưởng với các nghệ sĩ khác, Phuciuoi lại đưa anh trở về với thế giới riêng. Chương trình được xây dựng theo ý tưởng một căn phòng thu nhỏ, nơi khán giả có thể ghé thăm, lắng nghe âm nhạc và những câu chuyện đời thường của nam ca sĩ. Tên gọi Phuciuoi cũng xuất phát từ cách gọi thân quen mà người hâm mộ dành cho anh.

Trong chương trình, loạt ca khúc như Sau này gặp nhau khi hoa nở, Ước có người bên tôi mỗi khi buồn, Từ đây từ nay… mang lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Chương trình do nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc và đạo diễn Nguyễn Trung Truyền phụ trách dàn dựng sân khấu.