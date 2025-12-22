Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tặng sách, máy tính và ra mắt Ngôi nhà trí tuệ tại vùng núi Nghệ An

Quang Viên
Quang Viên
22/12/2025 08:28 GMT+7

Ngày 20.12, Trường tiểu học Tam Thái (xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An) đã được trao tặng hàng ngàn cuốn sách và máy tính xách tay do chương trình Tủ sách nhân ái - Ngôi nhà trí tuệ và Báo Thanh Niên vận động từ nhiều nguồn.

Trường tiểu học Tam Thái hiện có 362 học sinh, trong đó 95% học sinh là người dân tộc thiểu số. Năm nay, trường đã phải chịu thiệt hại rất lớn do ảnh hưởng của 2 cơn bão lũ.

Thầy Nguyễn Văn Tám, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tam Thái cho biết cơn lũ quét do ảnh hưởng bão số 3 đã để lại hậu quả nặng nề khi tầng 1 của trường bị ngập sâu, toàn bộ sách tại thư viện hư hỏng hoàn toàn. Sự mất mát này đã để lại khoảng trống lớn, khiến việc tiếp cận tri thức của các em học sinh vùng núi vốn khó khăn nay lại càng khó khăn hơn.

Tặng sách, máy tính và ra mắt Ngôi nhà trí tuệ tại vùng núi Nghệ An- Ảnh 1.

Lễ trao tặng sách, máy tính cho Trường tiểu học Tam Thái

ẢNH: QUANG VIÊN

Các phần quà tặng cho Trường tiểu học Tam Thái gồm 1.200 cuốn sách trị giá 60 triệu đồng, 8 máy tính xách tay và 20 triệu đồng tiền mặt. Trong đó, An Dalat Homestay và An The Village tài trợ sách và 3 máy tính xách tay.

Nhóm "Máy tính cũ - Tri thức mới" của đoàn Trường đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) trao tặng 5 máy tính xách tay đã qua sử dụng nhưng được nâng cấp đảm bảo vận hành tốt. Đồng thời, 1 Ngôi nhà trí tuệ do chương trình Tủ sách nhân ái - Ngôi nhà trí tuệ hỗ trợ cũng được thiết lập tại đây.

"Những món quà của chương trình không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần cực kỳ to lớn để thầy và trò chúng tôi ổn định việc dạy và học", thầy Nguyễn Văn Tám xúc động.

Tặng sách, máy tính và ra mắt Ngôi nhà trí tuệ tại vùng núi Nghệ An- Ảnh 2.

Đoàn thiện nguyện đến tặng quà tại Ngôi nhà trí tuệ Thúy Nga tại Nghệ An

ẢNH: QUANG VIÊN

Trong chuyến đi lần này, đoàn thiện nguyện còn trao tặng hơn 80 bộ quần áo ấm hàng xuất khẩu mới cho người dân địa phương có hoàn cảnh khó khăn. Sau đó, đoàn tiếp tục đến Ngôi nhà trí tuệ Thúy Nga tại xã Nghĩa Đồng, tỉnh Nghệ An, trao tặng máy tính và quần áo.

Tặng sách, máy tính và ra mắt Ngôi nhà trí tuệ tại vùng núi Nghệ An- Ảnh 3.

Phóng viên Thanh Niên (phải) và cô gái khuyết tật Thúy Nga, người lập thư viện và Ngôi nhà trí tuệ miễn phí

ẢNH: QUANG VIÊN

Ông Lương Phi Thanh, Phó chủ tịch xã Tam Thái, cho rằng những món quà của đoàn thiện nguyện là nguồn động viên kịp thời, tiếp thêm sức mạnh cho thầy và trò nhà trường trên con đường chinh phục tri thức. "Những chiếc máy tính sẽ mở ra cánh cửa công nghệ, những trang sách sẽ làm giàu thêm tâm hồn, và những bộ quần áo sẽ mang lại sự ấm áp trong mùa đông này", ông Thanh nói.

