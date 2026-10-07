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    Sức khỏe

    Tăng tần suất kiểm tra với các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

    Liên Châu
    Liên Châu
    Bà Đinh Thị Thu Thủy, Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (ATTP) - Bộ Y tế, cho biết dự thảo luật ATTP (sửa đổi) đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý ATTP từ T.Ư đến địa phương.

    Theo đó, Bộ Y tế là đầu mối quản lý nhà nước về ATTP tại T.Ư, UBND các cấp chịu trách nhiệm quản lý ATTP trên địa bàn. Các bộ, ngành tiếp tục quản lý chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công. Cụ thể, Bộ Y tế chịu trách nhiệm chính trong quản lý nhà nước về ATTP trên phạm vi cả nước; Bộ NN-MT quản lý đối với sản xuất ban đầu như trồng trọt, chăn nuôi; Bộ Công thương chịu trách nhiệm về hàng giả, gian lận thương mại, hàng kém chất lượng…

    Tăng tần suất kiểm tra với các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm - Ảnh 1.

    Sẽ tăng tần suất kiểm tra đối với thực phẩm nguy cơ cao

    ẢNH: LIÊN CHÂU

    "Việc thống nhất đầu mối quản lý nhằm khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo trong quản lý ATTP, không còn tình trạng '1 mâm cơm, 3 bộ quản lý'", bà Thủy cho biết, đồng thời nhấn mạnh lần đầu tiên văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước có một điều quy định riêng về hậu kiểm.

    Theo đó, công tác giám sát trên thị trường sẽ được tăng cường thông qua lấy mẫu, thanh tra, kiểm tra. Tần suất kiểm tra theo mức độ nguy cơ. Với thực phẩm thông thường, cơ sở được kiểm tra không quá một lần trong năm; nhưng sẽ tăng tần suất kiểm tra đối với thực phẩm nguy cơ cao hoặc cơ sở có "hồ sơ" vi phạm về ATTP. Việc quản lý sẽ tập trung vào nhóm sản phẩm, cơ sở có nguy cơ, đồng thời tăng giám sát trên thị trường; giảm các sản phẩm phải đăng ký công bố sản phẩm tại Cục ATTP.

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