Sẽ thống nhất đầu mối quản lý an toàn thực phẩm

Đề án nhằm khắc phục những bất cập, hạn chế, chồng chéo, trùng lặp trong quản lý ATTP và cập nhật ưu điểm của những mô hình quản lý tiên tiến trên thế giới cũng như những mô hình đã từng được thí điểm tại một số tỉnh ở VN.

Cục ATTP đề nghị cơ quan quản lý ATTP các tỉnh thành tăng cường kiểm soát chất lượng, nguồn gốc thực phẩm ẢNH: THU HẰNG

Theo dự thảo, ở T.Ư: Kết thúc hoạt động quản lý nhà nước về ATTP (không bao gồm quản lý về điều kiện sản xuất, kinh doanh trong công đoạn sản xuất ban đầu như trồng trọt, chăn nuôi, đánh bắt, khai thác, thu hái, giết mổ, kiểm dịch) của Bộ NN-MT; kết thúc hoạt động quản lý nhà nước về ATTP của Bộ Công thương (không bao gồm quản lý đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả trên thị trường đối với tất cả các loại thực phẩm, phụ gia, dụng cụ, vật liệu chứa đựng thực phẩm); chuyển các nhân sự có chức năng, nhiệm vụ liên quan kèm theo cơ sở vật chất (nếu có) về Cục ATTP trực thuộc Bộ Y tế.

Ở cấp tỉnh: Kết thúc hoạt động 10 chi cục ATTP trực thuộc sở y tế, 15 chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc sở y tế, 8 phòng ATTP thuộc sở y tế và 1 sở ATTP thí điểm tại TP.HCM. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trên, thành lập Sở ATTP, tiếp nhận thêm chức năng, nhiệm vụ, nhân sự và cơ sở vật chất (nếu có) liên quan đến công tác quản lý ATTP của sở công thương và sở NN-MT.

Ở cấp xã: Thành lập đội ATTP là tổ chức sự nghiệp trực thuộc UBND cấp xã, có chức năng thực thi với các nhiệm vụ giám sát, kiểm tra, lập biên bản vi phạm chuyển chủ tịch UBND cấp xã xem xét, xử lý.

Hiện công tác quản lý nhà nước về ATTP do 3 bộ ngành chịu trách nhiệm trước Chính phủ, bao gồm: Bộ Y tế, Bộ NN-MT, Bộ Công thương.