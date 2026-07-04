Tăng Thanh Hà gợi cảm, Việt Hương được chồng hộ tống đi sự kiện

Tối 4.7, lễ bế mạc - trao giải Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần IV diễn ra tại TP.Đà Nẵng quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà làm phim, chuyên gia điện ảnh của Việt Nam và nhiều nước trong khu vực. Dàn sao Việt như nghệ sĩ Kiều Chinh, diễn viên Việt Hương, diễn viên Tăng Thanh Hà, diễn viên Ma Ran Đô, Hoa hậu Xuân Hạnh, diễn viên Đoàn Minh Anh, diễn viên Anh Đức... góp mặt tại thảm đỏ, bày tỏ niềm hào hứng khi chia sẻ tình yêu điện ảnh đến với mọi người.

Không chỉ dừng lại ở ngày hội tôn vinh các tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV ghi dấu ấn bằng bước chuyển mình, vươn tầm trở thành diễn đàn đối thoại định hình tương lai cho nền điện ảnh Việt Nam và khu vực.

Việt Hương, Tăng Thanh Hà đổ bộ thảm đỏ bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng

Nghệ sĩ Việt Hương được chồng là nhạc sĩ Hoài Phương "hộ tống" đến tham dự sự kiện. Năm nay, tác phẩm Cục vàng của ngoại cũng tranh tài ở hạng mục Phim Việt Nam dự thi tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng Ảnh: DANAFF

Tăng Thanh Hà gợi cảm xuất hiện trên thảm đỏ lễ bế mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV. Đồng hành cùng cô là Ma Ran Đô - bạn diễn trong dự án điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng, dự kiến công chiếu vào tháng 3.2027 Ảnh: DANAFF

Đoàn phim Mưa đỏ hội ngộ tại thảm đỏ. Sau dự án điện ảnh có doanh thu hơn 700 tỉ đồng này, dàn diễn viên như Phương Nam, Đỗ Nhật Hoàng, Hạ Anh, Lâm Thanh Nhã... có những bước tiến mới trong sự nghiệp diễn xuất Ảnh: DANAFF

Nghệ sĩ Kiều Chinh cùng ê kíp phim Chiếc kén tại thảm đỏ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng. Ở tuổi U.90, bà vẫn tích cực tham gia các dự án phim ảnh vì niềm đam mê dành cho nghề Ảnh: DANAFF

Hoa hậu Xuân Hạnh và Hoa hậu Yolina Lindquist cùng chọn trang phục tông trắng khi xuất hiện tại sự kiện. Thời gian qua, Xuân Hạnh có màn rẽ hướng sang lĩnh vực diễn xuất. Cô cũng là một trong những học viên của lớp Ươm mầm tài năng thuộc khuôn khổ liên hoan phim Ảnh: DANAFF

Gia đình đạo diễn Đinh Tuấn Vũ cùng dàn diễn viên Ốc mượn hồn gồm Tiểu Vy, Yên Đan, Anh Phạm, Anh Đức, Xuân An... tại thảm đỏ lễ bế mạc Ảnh: DANAFF

"Nữ hoàng wushu" Thúy Hiền khoe nhan sắc rạng rỡ tại sự kiện. Việc cô góp mặt trong dự án điện ảnh Hộ linh tráng sĩ: Bí mật mộ vua Đinh được nhiều người quan tâm Ảnh: DANAFF

Trần Ngọc Vàng ghi điểm bởi vẻ ngoài điển trai khi xuất hiện tại sự kiện. Thời gian qua, anh gây chú ý khi góp mặt trong phim điện ảnh Heo năm móng với doanh thu trăm tỉ. Trong khi đó, Thùy Anh diện váy tông cam bó sát, tôn nhan sắc rạng rỡ trên thảm đỏ Ảnh: DANAFF

Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân ghi điểm bởi chiếc váy tông trắng được thiết kế cầu kỳ. Ngoài hoạt động ở lĩnh vực hoa hậu, người mẫu, cô còn thử sức với phim ảnh với vai diễn trong Nhà ba tôi một phòng của đạo diễn Trường Giang Ảnh: DANAFF

Mai Thu Huyền và Nguyễn Quang Dũng tại thảm đỏ lễ bế mạc. Ngoài vai trò giám khảo tại hạng mục Phim Việt Nam dự thi, đạo diễn Đất rừng phương Nam còn mang dự án Chiếc lược ngà đến Vườn ươm dự án - chương trình phát triển dự án điện ảnh trọng điểm thuộc khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần IV Ảnh: DANAFF