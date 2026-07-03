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Tăng Thanh Hà nói về khoảng lặng 13 năm dừng đóng phim
Video Giải trí

Tăng Thanh Hà nói về khoảng lặng 13 năm dừng đóng phim

Minh Hy
Minh Hy
Sau 13 năm trở lại với màn ảnh, Tăng Thanh Hà thừa nhận không tránh khỏi cảm giác hồi hộp và lo lắng. Đặc biệt lần này, nữ diễn viên 8X còn vào vai Nam Phương hoàng hậu.

Tăng Thanh Hà tái xuất màn ảnh sau 13 năm

Sau 6 năm ấp ủ, bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito chính thức giới thiệu dự án điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng đến khán giả. Ngay từ khi công bố, tác phẩm đã nhận được sự quan tâm lớn, đặc biệt là thông tin về người đảm nhận vai nữ chính. Sau quá trình tuyển chọn kỹ lưỡng, hai đạo diễn quyết định giao vai Nam Phương Hoàng hậu cho Tăng Thanh Hà. Bên cạnh đó, dàn diễn viên tham gia phim còn có Nhà giáo ưu tú Diệu Đức trong vai Đức Từ Cung, Ma Ran Đô hóa thân thành vua Bảo Đại, Trâm Anh đảm nhận vai Lệ Hà...

Tăng Thanh Hà nói về khoảng lặng 13 năm dừng đóng phim - Ảnh 1.

Ma Ran Đô thừa nhận từng rất hồi hộp khi lần đầu hợp tác với Tăng Thanh Hà

Ảnh: ĐPCC

Hoàng hậu cuối cùng cũng đánh dấu sự trở lại của Tăng Thanh Hà sau 13 năm tạm ngưng hoạt động nghệ thuật. Nữ diễn viên sinh năm 1986 cho biết đây là thời điểm thích hợp để cô quay lại với đam mê diễn xuất sau nhiều năm dành thời gian vun vén gia đình và phát triển công việc kinh doanh. Khi nhận lời tham gia dự án, Tăng Thanh Hà thừa nhận từng đắn đo vì phải vào vai người vợ của bạn diễn kém mình 11 tuổi. Tuy nhiên, khi bước lên phim trường và hóa thân thành Nam Phương Hoàng hậu, nữ diễn viên nhanh chóng gạt bỏ những băn khoăn ban đầu để hoàn toàn nhập vai.

Tại buổi họp báo công bố dự án, Ma Ran Đô cũng chia sẻ cảm giác hồi hộp khi lần đầu hợp tác với Tăng Thanh Hà. Nam diễn viên cho biết Tăng Thanh Hà không chỉ là đàn chị giàu kinh nghiệm mà còn rất nghiêm túc trong công việc. Dù vậy, cả hai nhanh chóng tìm được sự ăn ý trong quá trình làm việc và phối hợp nhịp nhàng trên trường quay. Hoàng hậu cuối cùng dự kiến khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc từ ngày 5.3.2027.

Tăng Thanh Hà, sinh năm 1986, cô sinh ra và lớn lên ở TP.HCM. Sau bộ phim Dốc tình năm 2005, cô nhận được không ít sự yêu mến của khán giả. Tuy nhiên, tên tuổi của Tăng Thanh Hà thật sự tỏa sáng khi vào vai Trúc bán sách trong phim truyền hình Bỗng dưng muốn khóc, đóng cặp với Lương Mạnh Hải. Ngoài ra, người đẹp 8X từng tham gia loạt phim điện ảnh như Đẹp từng centimet, Cánh đồng bất tận, Mỹ nhân kế...

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