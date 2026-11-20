Doanh nghiệp tiết kiệm tiền tỉ nhờ ĐMTMN

Đầu tư ĐMTMN đang là xu hướng "bùng nổ" ở miền Bắc. Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), lũy kế 10 tháng năm nay, trên địa bàn EVNNPC quản lý phát triển được 18.609 khách hàng lắp đặt ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ, tổng công suất 812,9 MW, đạt 183% kế hoạch về số lượng khách hàng và 120% kế hoạch về công suất năm 2026.

Trước năm 2026, tổng công suất ĐMTMN miền Bắc chỉ hơn 330 MW.

Cán bộ kỹ thuật Công ty Điện lực Điện Biên kiểm tra, đấu nối hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu ẢNH: THU HUYỀN

Đáng chú ý, nhiều địa phương như Bắc Ninh, Hưng Yên, Thanh Hóa, Lai Châu… đã chủ động triển khai các giải pháp thúc đẩy phát triển ĐMTMN như giao chỉ tiêu cụ thể, nghiên cứu chính sách tín dụng xanh, đơn giản hóa thủ tục, áp dụng cơ chế ưu tiên giải quyết hồ sơ theo "luồng xanh", khuyến khích lắp đặt hệ thống lưu trữ năng lượng. Ông Trần Văn Binh, Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng Vinphat Power, cho biết ảnh hưởng El Nino khiến thời tiết miền Bắc tháng 11 vẫn còn nắng nóng, dẫn đến nhu cầu tư vấn, lắp đặt các hệ thống ĐMTMN những tháng cuối năm vẫn sôi động.

Từ thực tế công trình đã lắp đặt, ông Binh chỉ ra lợi ích giảm tiền điện rõ nhất ở các nhóm đối tượng có nhu cầu sử dụng điện lớn vào ban ngày. Cụ thể, với nhóm hộ gia đình tại đô thị như Hà Nội, một nhà phố có 4 - 5 người, sử dụng 2 - 3 điều hòa nhiệt độ, cộng cả bếp điện nấu ăn, quạt, chiếu sáng… tiền điện thường khoảng 3 - 4 triệu đồng/tháng vào mùa hè. Khi lắp đặt hệ thống ĐMTMN khoảng 5 - 6 kWp, hóa đơn tiền điện các tháng nắng nóng giảm mạnh, còn 1 - 1,5 triệu đồng/tháng. Tính trung bình cả năm, chi phí tiền điện giảm từ 40 - 70%, đặc biệt hiệu quả với những gia đình có người già, trẻ nhỏ hoặc làm việc tại nhà ban ngày.

Đối với khối doanh nghiệp sản xuất như xưởng may, xưởng cơ khí tại Bắc Ninh, Hải Phòng, các dây chuyền máy móc hoạt động chủ yếu vào ca ngày nên tiêu thụ gần như trọn vẹn lượng điện mặt trời tạo ra. Nhờ đó, hóa đơn tiền điện hàng tháng giảm từ 20 - 40%, giúp doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh chỉ sau 3 - 5 năm và tiếp tục mang lại lợi ích kinh tế trong thời gian vận hành hệ thống.

Ông Bùi Quốc Giang, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty CP giấy Vạn Điểm (xã Phú Xuyên, Hà Nội), cho biết việc đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 990 kWp trong năm 2026 giúp doanh nghiệp giải quyết hiệu quả bài toán chi phí năng lượng.

Lũy kế từ tháng 4 - 10, lượng điện tiêu thụ từ lưới điện quốc gia chỉ còn 5,83 triệu kWh (tương đương 12,14 tỉ đồng), giảm mạnh so với mức 6,53 triệu kWh (xấp xỉ 13,36 tỉ đồng) cùng kỳ năm 2025.

"Sau 6 tháng lắp đặt ĐMTMN, doanh nghiệp giảm gần 1 triệu kWh điện lưới, tiết kiệm hơn 1,2 tỉ đồng tiền điện", ông Giang thông tin.

Hóa đơn từ 1,5 triệu/tháng nên lắp ĐMTMN

Trước những dự báo đầy thách thức về nguồn cung điện trong năm 2027, phát triển ĐMTMN được coi là giải pháp bổ sung nguồn điện nhanh nhất, được nhiều địa phương tập trung triển khai. Một hệ thống ĐMTMN có thể lắp đặt, vận hành trong vài tuần trong khi các nguồn điện nền khác cần nhiều năm đầu tư.

Hộ gia đình có hóa đơn tiền điện từ 1,5 - 2 triệu đồng/tháng trở lên là ngưỡng lý tưởng để đầu tư ĐMTMN ẢNH: THU HUYỀN

Theo Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI), sản lượng điện thương phẩm năm 2026 ước đạt xấp xỉ 30 tỉ kWh (tăng trên 11%) và dự báo tiếp tục tăng trưởng hai con số trong những năm tới, đặt ra thách thức lớn trong bảo đảm an ninh năng lượng. Trong bối cảnh này, EVNHANOI và Sở Công thương Hà Nội đã phát động chiến dịch "Mái nhà đón nắng - Biến nắng thành điện" nhằm thúc đẩy phát triển ĐMTMN tự sản, tự tiêu trên địa bàn thủ đô.

Ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Công thương Hà Nội, cho biết HĐND TP.Hà Nội đã thông qua chính sách hỗ trợ các hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ lắp đặt ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu. Cụ thể, mỗi hộ đáp ứng đủ điều kiện được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng cho phần điện mặt trời và tối đa 3 triệu đồng nếu lắp đặt đồng bộ hệ thống lưu trữ điện (tổng mức hỗ trợ tối đa 6 triệu đồng).

Còn ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc EVNHANOI, nhấn mạnh chiến dịch "Mái nhà đón nắng - Biến nắng thành điện" đặt mục tiêu phát triển mạnh số lượng mái nhà tạo ra điện sạch. Theo EVNHANOI, các hộ gia đình trước khi lắp đặt cần rà soát kỹ nhu cầu sử dụng thực tế, kiểm tra độ chịu lực của mái nhà và lựa chọn đơn vị thi công có năng lực để bảo đảm hiệu quả đầu tư lâu dài.

Phân tích thêm, ông Trần Văn Binh cho rằng hộ gia đình có hóa đơn tiền điện từ 1,5 - 2 triệu đồng/tháng (tương đương 600 - 800 KW/tháng) trở lên là ngưỡng lý tưởng để đầu tư ĐMTMN, với thời gian hoàn vốn trung bình từ 4 - 6 năm. Theo ông Binh, để tiết kiệm chi phí đầu tư, người dân nên lắp đặt công suất vừa đủ nhu cầu tự dùng thay vì lắp thừa để bán lại, bởi giá mua điện dư lên lưới thấp hơn giá bán lẻ điện sinh hoạt.

Cạnh đó, người dân nên chuyển thói quen sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn như: máy giặt, máy bơm, bình nóng lạnh sang khung giờ nắng ban ngày sẽ giúp gia tăng hiệu quả khai thác từ hệ thống ĐMTMN.