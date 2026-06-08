Tăng trưởng 2 chữ số đòi hỏi sự quyết liệt thay đổi về tư duy

Phát biểu khai mạc hội thảo "Mở khóa tăng trưởng - Động lực từ kinh tế tư nhân" do Báo Thanh Niên tổ chức chiều nay 8.6, tại Hà Nội, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên Trần Việt Hưng cho biết, đất nước ta bước vào giai đoạn chuyển mình mang tính bước ngoặt.

Để hiện thực hóa tầm nhìn 2045 và đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, Trung ương Đảng đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030.

Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên Trần Việt Hưng phát biểu khai mạc hội thảo ẢNH: TUẤN MINH

Để giải bài toán tăng trưởng 2 chữ số, theo các tính toán, quy mô vốn đầu tư toàn xã hội cần huy động lên tới khoảng 38,5 triệu tỉ đồng. Tuy nhiên, ngân sách nhà nước dù nỗ lực tối đa cũng chỉ có thể đáp ứng 8,5 triệu tỉ đồng, tức khoảng 20 - 22% tổng nhu cầu.

Phần lớn nguồn lực còn lại bắt buộc phải được khơi thông từ khu vực kinh tế tư nhân.

Đó là lý do sự ra đời của Nghị quyết số 68 năm 2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân mang một ý nghĩa lịch sử. Lần đầu tiên, Đảng ta chính thức xác lập vị thế của kinh tế tư nhân không chỉ là "một động lực" mà là "một động lực quan trọng nhất" của nền kinh tế quốc gia; là lực lượng tiên phong thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đại biểu tham dự hội thảo ẢNH: ĐÌNH HUY

Trong hơn 1 năm qua, việc triển khai Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, tiếp đó là Nghị quyết 198 của Quốc hội về phát triển kinh tế tư nhân đã cho thấy những kết quả tích cực trong thực tiễn. Khu vực kinh tế tư nhân đang có những bước phát triển đáng kể, đóng góp ngày càng lớn hơn vào tăng trưởng địa phương và cả nước.

Đi qua hành trình 40 năm đổi mới, tới nay, khu vực kinh tế tư nhân đã quy tụ hơn 1 triệu doanh nghiệp và trên 5 triệu hộ kinh doanh, đóng góp khoảng 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách và tạo ra trên 80% việc làm cho toàn xã hội.

Tuy nhiên, phải thẳng thắn thừa nhận rằng, khu vực kinh tế tư nhân vẫn đang đối diện với nhiều điểm nghẽn mang tính cấu trúc, khiến khu vực kinh tế tư nhân chưa thể giải phóng hết tiềm năng vốn có.

Đó là sự ách tắc của dòng vốn trung và dài hạn; là sự rườm rà, chồng chéo của các thủ tục hành chính; là những rào cản trong tiếp cận đất đai… Về phía nội tại, đa số doanh nghiệp tư nhân vẫn ở quy mô nhỏ và vừa, chủ yếu gia công giá trị thấp, năng lực cạnh tranh và mức độ làm chủ công nghệ lõi còn nhiều hạn chế.

Đâu là giải pháp để chuyển hóa chủ trương, quy định của Nghị quyết 68 năm 2025 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198 của Quốc hội thành những hành động thực chất, giúp khu vực kinh tế tư nhân phát triển bứt phá? Làm thế nào để doanh nghiệp tư nhân Việt Nam thực sự "trưởng thành", nâng cao năng lực nội tại, tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị toàn cầu, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số của đất nước?

Những câu hỏi đó là lý do để Báo Thanh Niên tổ chức hội thảo hôm nay, nhằm kiến tạo một diễn đàn chuyên môn thẳng thắn và mang tính xây dựng cao nhất giữa những nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp.

Đẩy nhanh thể chế hóa các chính sách giúp kinh tế tư nhân bứt phá

Quang cảnh phiên thảo luận 1 "Tháo 'nghẽn' thể chế, khơi thông nguồn vốn cho kinh tế tư nhân" ẢNH: TUẤN MINH

Thông qua các phát biểu, tham luận và 2 phiên thảo luận, các nhà quản lý, chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp sẽ cùng nhau mổ xẻ việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế và khơi thông mạch máu vốn.

"Chúng ta sẽ bàn cách giảm áp lực cho tín dụng ngân hàng bằng việc vực dậy thị trường vốn trung và dài hạn. Cùng đó là các giải pháp đột phá để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển một cách lành mạnh; khơi thông hàng triệu tỉ đồng vốn đang bị đóng băng trong các dự án treo hoặc vướng mắc pháp lý.

Và quan trọng nhất là cách thiết lập một hành lang pháp lý an toàn để bảo vệ quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, tháo gỡ các rào cản trong tiếp cận đất đai, thủ tục hành chính để doanh nghiệp có thể yên tâm đầu tư", ông Trần Việt Hưng nói.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự hội thảo cũng sẽ cùng nhau thảo luận để tìm ra lời giải cho bài toán "nâng cấp nội lực" của doanh nghiệp. Khi Nhà nước đã "mở khóa" thể chế, doanh nghiệp tư nhân phải làm gì để "trưởng thành", rũ bỏ "chiếc áo gia công", tích hợp công nghệ, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về ESG, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và thiết lập liên kết chặt chẽ với khu vực FDI?

"Tăng trưởng 2 chữ số chắc chắn không phải món quà có sẵn của tương lai, nó đòi hỏi sự quyết liệt thay đổi từ tư duy quản lý đến tư duy kinh doanh.

Những phân tích sắc sảo, những kiến nghị sát thực tại hội thảo hôm nay sẽ là chất liệu quý giá để Báo Thanh Niên tổng hợp, chuyển tải đến Chính phủ, Quốc hội, góp phần đẩy nhanh quá trình thể chế hóa các chủ trương chính sách giúp khu vực kinh tế tư nhân bứt phá, đóng góp xứng đáng vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước trong giai đoạn sắp tới", Phó tổng biên tập Trần Việt Hưng nhấn mạnh.