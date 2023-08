Tăng trưởng kinh tế chỉ có ý nghĩa khi người dân được hưởng lợi

Không chỉ là thành phố cảng lớn nhất của miền Bắc, Hải Phòng còn là một trong số ít những địa phương hội tụ nhiều loại hình giao thông: đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường biển và đường hàng không.

Nhận thức được rõ tiềm năng dồi dào của Hải Phòng, từ rất sớm, đã có nhiều doanh nghiệp đến với nơi đây để tìm cơ hội khởi nghiệp, làm giàu. Nhưng suốt trong một thời gian rất dài, bao nhiêu doanh nghiệp tìm đến Hải Phòng thì cũng có chừng đó doanh nghiệp lại ngậm ngùi dứt áo đi khỏi nơi đây. Chính vì vậy, giai đoạn những năm 2005 - 2010, bình quân thu ngân sách nội địa của Hải Phòng chỉ đạt 7.000 - 10.000 tỉ đồng/năm.

Ngày 24.10.2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hải Phòng lần thứ 15 nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã bầu ông Lê Văn Thành giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Ông Lê Văn Thành thời còn giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng





Tăng tốc ngoạn mục với các quyết sách táo bạo của người đứng đầu

Từ đây, bắt đầu giai đoạn phát triển tăng tốc và bứt phá ngoạn mục của TP.Hải Phòng, thể hiện trực quan qua các chỉ số về thu nội địa. Năm 2016, thu nội địa của Hải Phòng là 17.030 tỉ đồng, năm 2017 là 21.909 tỉ đồng vượt cả mục tiêu đại hội đặt ra là 20.000 tỉ đồng đến năm 2020.

Giai đoạn năm 2018 – 2020 có thể coi là giai đoạn phát triển rực rỡ trong nhiệm kỳ ông Lê Văn Thành làm Bí thư Thành ủy khi đã đạt được con số thu nội địa tăng trưởng mạnh qua các năm (đạt từ 24.365 tỉ đồng đến 30.000 tỉ đồng). Trong 5 năm 2016 – 2020, tổng thu ngân sách nội địa của Hải Phòng đạt 120.698 tỉ đồng; gấp 2,65 lần giai đoạn trước đó chỉ ở con số 45.570 tỉ đồng.

Ấn tượng hơn, lần đầu tiên trong vòng 20 năm, tính đến thời điểm năm 2018, Hải Phòng là cái tên được xướng nhiều nhất ở top đầu của bảng xếp hạng cả nước về việc thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Năm 2018, nguồn vốn FDI đổ vào Hải Phòng không ngừng tăng nhanh, chiếm 27,6% tổng mức đầu tư toàn xã hội. Những dự án với mức đầu tư lên đến hàng tỉ USD lúc đó đã không còn là hiếm hoi ở Hải Phòng khi chỉ riêng 3 dự án của Tập đoàn LG đã có tổng vốn đầu tư lên tới hơn 4 tỉ USD. Cùng với đó là một loạt các nhà đầu tư nước ngoài đã có mặt tại Hải Phòng như: Regina Miracle International Việt Nam, Bridgestone, Nippro Pharma, Kyocera, Fuji Xerox, GE, Công ty TNHH Vật liệu nam châm Shin-Etsu Việt Nam…

Bên cạnh thu hút vốn FDI, Hải Phòng "trải thảm đỏ" đến tận hàng rào các dự án để đón các nhà đầu tư "nội", thu hút và thúc đẩy mạnh mẽ thành phần kinh tế tư nhân, đưa nguồn lực từ thành phần này tăng vượt bậc so với năm 2018. Những thương hiệu lớn của Việt Nam như: Vin Group, Sun Group đã bắt đầu "phủ sóng" đến Hải Phòng. Các tập đoàn lớn khác cũng không ngần ngại rót hàng nghìn tỉ đồng vốn vào Hải Phòng như: Tập đoàn BRG với dự án sân golf và khu biệt thự Đồ Sơn hơn 2.100 tỉ đồng; khách sạn 5 sao Hilton hơn 1.000 tỉ đồng; Công ty Nhật Hạ với khách sạn 5 sao Pullman 1.600 tỉ đồng… Hải Phòng trở thành điểm "phải đến - phải trở về và phải đầu tư" của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đôi bờ sông Tam Bạc, một trong những công trình biểu tượng của TP.Hải Phòng mang đậm dấu ấn chỉ đạo của ông Lê Văn Thành

Dấu ấn của ông Lê Văn Thành đối với sự phát triển KT-XH vượt bậc ở Hải Phòng còn thể hiện đậm nét ở lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị. Nhận thấy cơ sở hạ tầng là một yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế, ông Thành đã chỉ đạo huy động các nguồn lực để phát triển cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại và đồng bộ, giúp cải thiện kết nối với các khu vực xung quanh. Theo đó, TP.Hải Phòng đã chi gần 25.000 tỉ đồng (gấp 3 lần giai đoạn trước) làm hàng chục tuyến đường liên tỉnh, kết nối giao thông vùng giữa Hải Phòng và các tỉnh bạn là Quảng Ninh, Thái Bình, Hải Dương; làm gần 50 cây cầu lớn nhỏ kết nối giao thông của nội vùng Hải Phòng, đặc biệt là các cây cầu vượt các nút giao thông trước đây thường xuyên xảy ra tai nạn, xóa các "điểm đen" mất ATGT.

Ngoài các dự án do T.Ư đầu tư, Hải Phòng cũng đầu tư nhiều công trình lớn từ ngân sách thành phố, như: khu bay Cảng hàng không quốc tế Cát Bi; tuyến đường bao Tây Nam KCN Đình Vũ, các cầu vượt trên tuyến QL5, cầu Hoàng Văn Thụ, nút giao thông nam cầu Bính, tuyến đường bộ ven biển đoạn qua Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình, tuyến đường trục chính đô thị…

Từ thành thị đến nông thôn của Hải Phòng mọc lên ngày càng nhiều những công trình nghìn tỉ làm thay đổi cả diện mạo của thành phố

Đặt quyền lợi của người dân làm trung tâm của sự phát triển

Các chỉ tiêu về KT-XH đều tăng trưởng mạnh mẽ là vậy, nhưng khi trao đổi, trò chuyện với báo chí, ông Lê Văn Thành cũng không nói quá nhiều về các con số này. Thay vào đó, ông đau đáu về việc người dân TP.Hải Phòng hưởng lợi, thụ hưởng được gì từ sự tăng trưởng kinh tế của thành phố?

Trong rất nhiều lần trò chuyện với PV Thanh Niên, ông Thành đều nhấn mạnh quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của mình, đó là: "tăng trưởng kinh tế chỉ có ý nghĩa khi người dân được hưởng lợi từ sự tăng trưởng đó". Với ông, chính sách an sinh xã hội phải luôn đi trước một bước so với tốc độ phát triển KT-XH.

Chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho các gia đình chính sách "nặng nghĩa - trọng tình" là một trong những quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của nhiệm kỳ ông Lê Văn Thành làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Chính vì vậy, phát triển KT-XH bao nhiêu, TP.Hải Phòng lại tập trung đầu tư vào các chính sách an sinh hướng tới người dân thành phố bấy nhiêu. Nhiều chính sách an sinh nặng nghĩa – trọng tình cũng từ đó mà được đi vào đời sống xã hội và nhận được sự đồng thuận cao của người dân Hải Phòng, như: hỗ trợ xi măng để cải tạo, nâng cấp, xây 11.633 tuyến đường nông thôn với tổng chiều dài hơn 1.446 km; hỗ trợ gạch lát hè phố; trồng cây xanh để chỉnh trang và lắp đèn chiếu sáng đô thị; tặng quà hộ nghèo, cận nghèo; nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội và một số chính sách trợ giúp xã hội khác trên địa bàn thành phố; ban hành chính sách hỗ trợ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non tới THCS;

Hỗ trợ xi măng và gạch để xây, sửa chữa nhà ở đối với một số gia đình người có công khó khăn về nhà ở và hộ nghèo; ban hành cơ chế chính sách trong phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi; tuyển chọn, sử dụng, đãi ngộ đội ngũ giáo viên giỏi trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; chính sách thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công được tăng dần qua từng năm và đến nay lên tới 5,5 triệu đồng/hộ vào dịp 27.7 và Tết Nguyên đán…

Trò chuyện với Thanh Niên, ông Nguyễn Hữu Doãn, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, cho biết ông Lê Văn Thành luôn luôn chủ động, sáng tạo, đưa ra các vấn đề, chính sách đổi mới. Trong công tác chỉ đạo, ông Thành luôn quyết liệt và luôn luôn đặt ra các yêu cầu cao với cấp dưới, gắn trách nhiệm cụ thể với người đứng đầu. Những việc đã giao, ông Thành luôn đôn đốc, chỉ đạo phải đảm bảo tiến độ, chất lượng. Song hành với phát triển kinh tế, ông Thành quan tâm đến chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình có công với cách mạng; coi trọng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

"Quan điểm của đồng chí Thành là không để những người nghèo, gia đình chính sách tụt lại phía sau", ông Doãn kể lại.

Là người con xa quê, anh Nguyễn Tiến Dũng (quê xã Lý Học, H.Vĩnh Bảo, TP.Hải Phòng; hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.Hà Nội) chia sẻ, từ khi ông Lê Văn Thành giữ cương vị Chủ tịch, rồi Bí thư Thành ủy, Hải Phòng đã có sự thay đổi nhanh về mọi mặt. Sự thay đổi đó thể hiện cả về kinh tế, chính trị, an sinh xã hội, giao thông. Anh Dũng đánh giá cao thành quả phát triển của Hải Phòng trong những năm ông Lê Văn Thành làm lãnh đạo.

Người dân Hải Phòng tiếc thương nguyên lãnh đạo thành phố

Suốt cả ngày hôm qua 22.8, con phố Lạch Tray, nơi ông Lê Văn Thành ở, là tâm điểm chú ý của người dân đất cảng. Cảm xúc mong ngóng, hồi hộp, hoang mang xen lẫn lo lắng cho sức khỏe của vị nguyên lãnh đạo thành phố đã được người dân Hải Phòng chia sẻ với nhau, rồi nhanh chóng lan tỏa và trở thành tâm điểm trên các trang mạng xã hội về Hải Phòng.

Đến tối cùng ngày, Phó thủ tướng – nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng. Tin ông từ trần đã làm buốt lòng không ít người dân Hải Phòng.

Nghe tin ông từ trần, ông Nguyễn Đình Quế (70 tuổi, ở Q.Ngô Quyền) rơm rớm nước mắt, còn vợ ông là bà Nguyễn Thị Lành (69 tuổi) không giấu nổi nỗi buồn. "Bí thư Thành đã làm rất tốt mà chỉ tiếc là vắn số", bà Lành ngậm ngùi.

Ngay tối cùng ngày, trên các trang mạng xã hội về Hải Phòng đã bày tỏ tiếc thương và ngập tràn lời chia buồn trước sự ra đi của vị nguyên lãnh đạo thành phố.

Tài khoản Nguyễn Hồng Thơm chia sẻ trên fanpage Hải Phòng: "Đúng là quá sốc với những người dân Hải Phòng chúng tôi, thực sự là một mất mát quá lớn, chúng tôi là người dân thuần nông luôn ghi nhớ những công lao ông đã xây dựng cho Hải Phòng ngày hôm nay. Những công viên, vườn hoa tràn đầy sức sống, người dân ai ai cũng hân hoan. Có những tuyến phố đi bộ thoáng mát, những cây cầu lớn. Biết bao nhịp cầu đã kết nối người dân xích lại với nhau thật gần...".

Trên fanpage Cổng tin tức TP.Hải Phòng, tài khoản Khánh Tùng chia sẻ: "Tiếc thương ông! Vĩnh biệt người con đất cảng. Dấu ấn của ông sẽ còn mãi ở bất cứ đâu trên thành phố hoa phượng đỏ này". Còn tài khoản Trần Thị Duyên viết: "Vĩnh biệt bác. Luôn biết ơn bác về những việc bác đã làm cho nhân dân TP.Hải Phòng"…

Trước đó, theo tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ T.Ư, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, ông đã từ trần vào hồi 20 giờ 20, ngày 22.8.2023 tại nhà riêng, 217 phố Lạch Tray, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.