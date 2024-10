Tăng trưởng tín dụng ACB cao gấp 1,5 lần bình quân ngành

Tính đến 30.9, tín dụng của ACB đạt 555.000 tỉ đồng, huy động đạt 512.000 tỉ đồng, tăng trưởng so với đầu năm lần lượt ghi nhận là 13,8% và 6,1%. Đáng chú ý, mức tăng trưởng tín dụng cao gấp 1,5 lần so với bình quân ngành và là mức tăng ròng cao nhất trong 10 năm qua. Điều này cũng cho thấy ACB tiếp tục giữ vững ưu thế trong mảng bán lẻ và thực hiện chiến lược tăng trưởng cân bằng giữa cá nhân và doanh nghiệp khá tốt khi ghi nhận lũy kế tín dụng mảng doanh nghiệp trong 9 tháng qua có tốc độ hơn 15%.

Tăng trưởng tín dụng tại ACB gấp 1,5 lần toàn ngành ẢNH: QA

Về huy động tiền gửi không kỳ hạn (CASA), ACB đã đẩy mạnh các giải pháp thu hút tiền gửi thông qua gia tăng tiện ích cho khách hàng qua cung cấp giải pháp, tiện ích quản lý cửa hàng cho các hộ kinh doanh; nâng cấp các dịch vụ tài chính cao cấp dành cho nhóm khách hàng ưu tiên. Nhờ đó, huy động không kỳ hạn của ACB đạt 114.000 tỉ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2023, tiếp tục là một trong những ngân hàng bán lẻ có tỷ lệ CASA cao nhất thị trường ở mức 22,2%.

Mức lợi nhuận trước thuế của ACB trong 9 tháng đầu năm là 15.300 tỉ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ, chủ yếu từ tăng trưởng quy mô tín dụng, phí dịch vụ và quản lý chi phí hiệu quả. Nếu xét trong giai đoạn 2019 - 2023, ACB là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng kép cao nhất ngành (khoảng 28%/năm) và duy trì tăng trưởng cao ngay cả trong bối cảnh nền kinh tế nhiều khó khăn. Tỷ lệ nợ xấu quý 3 của ACB ở mức 1,49%, thuộc nhóm những ngân hàng có nợ xấu thấp nhất thị trường. Chi phí trích lập dự phòng quý 3 thấp hơn mức trích bình quân trong 2 quý đầu năm.

Các quy định về tỷ lệ an toàn thanh khoản theo quy định được ACB tuân thủ nghiêm ngặt với tỷ lệ LDR là 82,4%, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn chiếm 20,7%. Tỷ lệ an toàn vốn (riêng lẻ) ở mức 11,3%, vượt xa so với mức quy định. Bên cạnh đó, ACB đã nỗ lực kiểm soát tốt và tối ưu chi phí hoạt động ở mức 8.200 tỉ đồng, tăng nhẹ 3,8% so với cùng kỳ. Tỷ lệ CIR được duy trì ở mức thấp 32,7%. ROE của ACB vẫn duy trì ở mức cao 22,2%, tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu ngành.

Các sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng số ACB ONE được đẩy mạnh, tính đến cuối quý 3, doanh số giao dịch và số lượng giao dịch online tăng mạnh mẽ, lần lượt tăng 32% và 57% so với năm 2023. Thời gian qua, ACB ONE cũng được phản hồi rất tích cực khách hàng khi đã ngăn chặn kịp thời các hành vi lừa đảo bằng các giải pháp công nghệ giúp cảnh bảo, tạm ngưng các giao dịch nghi ngờ.