Tăng trưởng tín dụng cao, doanh nghiệp có dễ vay vốn?

Theo HUBA, thời gian qua, nhiều DN nhỏ và vừa lâm vào tình trạng khó khăn. Trong khi đó, các DN lớn và NH do áp dụng công nghệ hiện đại, giảm chi phí, giảm nhân lực, tăng đầu tư, cải tiến hệ thống quản trị... đã đạt các thành tựu đáng kể. Hầu hết các NH kinh doanh có lãi cao. Do đó, cộng đồng DN mong muốn các NH thương mại chia sẻ khó khăn với DN thông qua việc hạ thấp biên lợi nhuận định mức (NIM) để giảm tối đa LS vay vốn. Bởi vì với nền kinh tế ổn định, tỷ giá biến động không cao, sự đảm bảo an toàn hệ thống của NHNN thì NIM thấp nhất 3% được cho là cao (một số NH lên tới 4 - 4,5%), khi so với khoản vay ngoại tệ nước ngoài chỉ từ 1,5 - 2,5%. Vì vậy HUBA kiến nghị NH giảm NIM về 2,5% để đồng hành, hỗ trợ cộng đồng DN.