'Táo bà' Vân Dung nói lý do kín tiếng chuyện đời tư

Nhiều năm xuất hiện trên sân khấu và truyền hình, Vân Dung quen thuộc với khán giả qua hình ảnh hoạt ngôn, hài hước. Tuy nhiên, ngoài công việc, nữ nghệ sĩ khá hạn chế chia sẻ về gia đình và cuộc sống riêng. Cô cho biết đây là lựa chọn có chủ đích. “Trên sân khấu, truyền hình hay màn ảnh tôi đã ồn ào rồi, nên khi về nhà tôi muốn dành cho mình một không gian riêng”, Vân Dung chia sẻ.

Không chỉ tự đặt ra giới hạn cho bản thân, nữ diễn viên còn nhắc con trai Long Vũ giữ sự riêng tư của gia đình. “Tôi không muốn chuyện gia đình mình lên mạng xã hội quá nhiều. Không phải vì tôi không thích chia sẻ, mà chỉ sợ một ngày nào đó những thông tin ấy có thể làm tổn thương con, tổn thương tôi và những người thân trong gia đình. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để hai mẹ con cùng bảo vệ gia đình”, cô bộc bạch.

Vân Dung chọn giữ một khoảng riêng cho gia đình, đồng thời mong khán giả quan tâm đến mình qua những vai diễn và hoạt động nghệ thuật Ảnh: A.H

Vân Dung hiểu khán giả muốn biết thêm về cuộc sống phía sau sân khấu, bởi họ dành tình cảm và mong muốn được chia sẻ niềm vui với nghệ sĩ mình yêu mến. Tuy nhiên, Vân Dung không muốn dùng chuyện riêng tư để tạo sự chú ý.

“Tôi nghĩ tôi và Long Vũ cứ sống và làm nghề, làm tốt công việc của mình. Hãy để khán giả yêu mình bằng cách diễn, bằng cách sống, bằng những điều mình cho đi và nhận lại”, nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Vân Dung đặt khán giả lên hàng đầu khi chọn kịch bản

Với công việc diễn xuất, Vân Dung cho biết tiêu chí đầu tiên khi lựa chọn kịch bản điện ảnh là nội dung phải hấp dẫn. Theo nữ nghệ sĩ, người diễn viên không thể chỉ nhìn nhận vai diễn từ góc độ cá nhân mà cần quan tâm đến cảm nhận của người xem.

“Mỗi khán giả đều phải vất vả kiếm tiền. Có người phải cân nhắc kỹ mới có thể dành dụm để đi xem phim, bởi khoản tiền đó còn có thể dùng trang trải cho những bữa ăn. Vì vậy, việc họ chọn mua vé xem một bộ phim không phải chuyện nhỏ”, Vân Dung chia sẻ.

"Táo bà" cho rằng nghệ thuật trước hết là để phục vụ công chúng, không phải chỉ làm hài lòng một nhóm khán giả nhất định. Sự đón nhận của người xem cũng là căn cứ để đánh giá thành công của bộ phim, đạo diễn và diễn viên.

Nghệ sĩ Vân Dung cho rằng sự đón nhận của khán giả là thước đo quan trọng đối với người làm nghề, từ diễn viên đến đạo diễn Ảnh: A.H

Vài năm trở lại đây, Vân Dung có nhiều cơ hội góp mặt trong các dự án điện ảnh. Trước đó, dù nhận được lời mời, nữ nghệ sĩ thường khó sắp xếp thời gian do lịch trình dày đặc với Táo Quân, Gala Cười, các tiểu phẩm hài và phim truyền hình.

“Lịch làm việc nối tiếp nhau từ sáng đến đêm, có những ngày tôi chỉ ngủ khoảng 2-3 tiếng, hôm nào nhiều lắm mới được 5 tiếng. Khi các đoàn phim liên hệ, lịch quay của tôi thường đã kín trước đó 4-5 tháng nên rất khó sắp xếp”, Vân Dung kể.

Khi công việc bớt bận rộn, Vân Dung xem đây là thời điểm phù hợp để thử sức với điện ảnh. Nữ diễn viên cũng nhận thấy môi trường làm phim trong nước có nhiều thay đổi, với sự tham gia của những đạo diễn trẻ năng động, có cách làm phim hiện đại và đầu tư hơn cho các phân đoạn hành động, diễn xuất.

“Tôi thấy mình có cơ hội làm việc với những người trẻ tài năng, học hỏi thêm và khám phá những khả năng mới của bản thân”, nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Với Vân Dung, đến với điện ảnh không chỉ là nhận thêm một vai diễn mà còn là cơ hội làm mới bản thân, tiếp tục học hỏi sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.