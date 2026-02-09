Tạo cục diện chính trị an ninh mới

Thủ tướng Úc Anthony Albanese (trái) bắt tay Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto trong lễ ký kết thỏa thuận an ninh giữa hai nước hôm 6.2 ảnh: reuters

Thực chất, thỏa thuận mới này là sự mở rộng và nâng cấp những hiệp ước hợp tác an ninh song phương đã được hai bên ký kết hồi năm 1995 và 2006. Nội dung mới quan trọng nhất và đáng được chú ý nhất trong thỏa thuận mới là cam kết tham vấn lẫn nhau ngay lập tức khi một trong hai bên hoặc khi khu vực bị nhân tố bên ngoài đe dọa về an ninh. Thỏa thuận hợp tác an ninh mới cho phép bên này được hiện diện quân sự, huấn luyện hoặc tham gia hoạt động quân sự trên lãnh thổ và trong lãnh hải của bên kia. Về bản chất, đấy là một dạng cam kết tương hỗ lẫn nhau về quốc phòng và an ninh mà không cần phải chính thức thành lập liên minh quân sự hay an ninh.

Điều này càng đáng được chú ý và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Úc và Indonesia bởi hai lý do. Thứ nhất, mối quan hệ song phương này không phải luôn êm ả. Thỏa thuận hợp tác an ninh mới cho thấy hai bên đã xích lại gần nhau và đã có được mức độ tin cậy lẫn nhau, củng cố nền tảng cho mối quan hệ song phương. Thứ hai, hiệp ước nhằm đối phó những mối đe dọa từ bên ngoài đối với hai nước và khu vực xung quanh. Nguồn gốc xuất xứ của những mối đe dọa an ninh này không được nêu cụ thể nhưng có thể dễ dàng nhận diện được. Cho nên cũng có thể hiểu theo cách khác là những mối đe dọa an ninh chung đã đóng vai trò quyết định tới sự ra đời của thỏa thuận mới nói trên.

Nội dung mới thể hiện bản chất mục đích mới là hai bên tạo dựng cục diện chính trị an ninh mới ở khu vực giúp họ xử lý dễ dàng hơn các thách thức an ninh chung và khiến nhân tố bên ngoài khó thách thức họ hơn về an ninh.