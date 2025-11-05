Khai thác cơ hội, mở hướng đi mới sau nâng cấp quan hệ song phương

Sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Anh Quốc - Việt Nam 2025 do Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam (BritCham Vietnam) tổ chức, đánh dấu cột mốc quan trọng trong bối cảnh Việt Nam - Anh vừa chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Anh vào tuần trước.

Việc nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất này tạo ra một khuôn khổ hợp tác chưa từng có và sâu rộng hơn, bao trùm các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, năng lượng và phát triển bền vững, đưa mối quan hệ Việt Nam - Anh bước vào giai đoạn phát triển mới.

Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Anh - Việt Nam 2025 diễn ra ngày 5.11 với sự tham dự của hơn 200 đại biểu hai nước ảnh: BritCham Vietnam

Đại sứ Anh Iain Frew nhận định trong những năm gần đây, hợp tác thương mại song phương đặc biệt năng động trong các lĩnh vực như tài chính xanh, năng lượng và cơ sở hạ tầng. Đây là công việc quan trọng đã được thực hiện trong những tháng gần đây.

Bên cạnh đó, quan hệ đối tác Việt Nam – Anh tiếp tục được mở rộng và làm sâu sắc hơn: từ giáo dục đến chuyển đổi số, từ chăm sóc sức khỏe đến đổi mới sáng tạo. Đại sứ Anh cho hay các doanh nghiệp Anh và Việt Nam đang tạo ra những kết nối có ý nghĩa và, trong nhiều trường hợp, rất có lợi nhuận.

Còn ông Denzel Eades, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam cho biết các bài thuyết trình và thảo luận hôm nay trải rộng từ dịch vụ tài chính, như việc phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế của Việt Nam, đến năng lượng và tính bền vững. Theo ông, những vấn đề và lĩnh vực này có mức độ liên quan cao trong bối cảnh câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam, nhưng chúng cũng phát huy các thế mạnh then chốt của mối quan hệ Vương quốc Anh – Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Phó vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương) Nguyễn Việt San đánh giá cao việc sự kiện có ý nghĩa này được đúng thời điểm hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra chương hợp tác mới sâu rộng và thực chất hơn giữa hai nước.

"Việt Nam đang kiên định hướng tới mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Đây cũng là thế mạnh của Vương quốc Anh, nơi hội tụ hệ sinh thái công nghệ, tài chính và giáo dục hàng đầu thế giới. Chúng tôi mong muốn thúc đẩy hợp tác với các nước trên thế giới, trong đó có Vương quốc Anh, trong các lĩnh vực công nghệ cao, chip bán dẫn, sản xuất thông minh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, tiêu chuẩn hóa bền vững trong các chuỗi cung ứng, đồng thời tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phù hợp với yêu cầu của các ngành công nghiệp trong tương lai", theo ông San.

Hội nghị tập trung thảo luận về các trụ cột quan trọng, bao gồm: năng lượng tái tạo, ESG và lộ trình xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế. Các phiên thảo luận đã đào sâu vào các cơ hội và thách thức trong bối cảnh hợp tác mới, đặc biệt là thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển nguồn vốn.

Sự kiện năm nay đã củng cố cam kết của cộng đồng doanh nghiệp Anh trong việc đồng hành cùng Việt Nam hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững. Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp Anh Quốc – Việt Nam được kỳ vọng sẽ trở thành sự kiện thường niên, là nền tảng đối thoại cấp cao quan trọng nhằm chuyển hóa Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện mới thành các hành động kinh doanh cụ thể, mang lại sự thịnh vượng lâu dài cho cả hai quốc gia.