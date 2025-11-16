Tạo dựng niềm tin và chất lượng

Thành lập vào năm 2011, đến nay Trường THCS-THPT Trần Cao Vân đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng đào tạo.

P HÁT TRIỂN NĂNG LỰC VÀ PHẨM CHẤT

Hiện trường có 5 cơ sở đào tạo với hơn 5.000 học sinh (HS) đang theo học. Cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên luôn là thế mạnh cốt lõi trong phát triển của nhà trường. Đây cũng là nền tảng để nhà trường xây dựng các chương trình đào tạo chất lượng, toàn diện và khẳng định uy tín trong nhiều năm qua.

Một phụ huynh HS lớp 10 năm học 2025-2026 của trường chia sẻ: "Trước khi đăng ký tuyển sinh, khi tham quan thực tế, tôi thấy không gian thoáng, cơ sở vật chất đồng bộ. Từ phòng học, phòng chức năng, thư viện đến hồ bơi, sân bóng, thang máy, nhà ăn…, tất cả đều tươm tất và chỉn chu. Điều đó cho thấy một môi trường học tập thoải mái và hiện đại. Ngoài ra, đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, năng động và thân thiện giúp phụ huynh và HS thấy gần gũi và yên tâm khi gửi gắm con em theo học".

Môi trường học tập hiện đại của Trường THCS-THPT Trần Cao Vân ẢNH: BẢO CHÂU

Thạc sĩ Huỳnh Kim Tuấn, Hiệu trưởng Trường THCS-THPT Trần Cao Vân, cho biết mục tiêu của trường là không ngừng đổi mới các phương pháp dạy và học theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất của HS. Ngay từ những ngày đầu thành lập, nhà trường đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ tạo môi trường học tập chất lượng. Song song đó là các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống cho HS. Đặc biệt, trường cũng đưa vào giảng dạy các chương trình tiếng Anh và tin học theo chuẩn quốc tế, để đào tạo HS đáp ứng được những kỹ năng cơ bản trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Giờ học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài của học sinh Trường THCS-THPT Trần Cao Vân ẢNH: BẢO CHÂU

Cũng theo thạc sĩ Huỳnh Kim Tuấn, nhà trường luôn tạo điều kiện và môi trường học tập tốt nhất cho HS. Ngoài chú trọng đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ cùng đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn cao, nhà trường còn xây dựng các chương trình và phương pháp học tập sáng tạo, hiệu quả, giúp các em luôn hào hứng và phát huy hết năng lực của mình.

Mục tiêu của trường là tạo dựng một môi trường học tập chất lượng, hiện đại, trên tinh thần "dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm", để các em có thể phát triển toàn diện về trí - đức - thể - mỹ, đồng thời phát huy tốt những giá trị của bản thân trong một xã hội luôn thay đổi và phát triển.

"Sau nhiều năm hoạt động, Trường THCS-THPT Trần Cao Vân đã khẳng định được uy tín của mình thông qua số lượng HS đăng ký vào trường năm sau luôn cao hơn năm trước. Không chỉ TP.HCM, HS của trường còn đến từ nhiều tỉnh thành khác như Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Cần Thơ… ", hiệu trưởng Trường Trần Cao Vân cho hay.

K HÔNG TĂNG HỌC PHÍ, CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Thầy Phạm Văn Thảo, Hiệu phó Trường THCS-THPT Trần Cao Vân, cho biết với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, trường nhận được sự quan tâm lớn của phụ huynh và HS. "Thời gian tới, công tác giảng dạy sẽ có nhiều đổi mới theo hướng phát huy năng lực, tự lực và phẩm chất của HS. Mục tiêu là để phụ huynh có thể hoàn toàn yên tâm khi gửi gắm con, em vào trường", thầy Phạm Văn Thảo nói.

Những tiết học hào hứng của học sinh Trường THCS-THPT Trần Cao Vân ẢNH: BẢO CHÂU

Còn theo thầy Huỳnh Kim Tuấn, mặc dù năm vừa qua, tất cả các chi phí đầu vào đều tăng cao, tuy nhiên ban giám hiệu vẫn giữ mức học phí ổn định như năm học trước với mong muốn chia sẻ phần nào gánh nặng cùng các bậc phụ huynh trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, cũng như tạo điều kiện tốt nhất để các em yên tâm học tập.

"Dù không tăng học phí, nhà trường vẫn cam kết đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện cho HS thông qua việc đầu tư vào cơ sở vật chất, nâng cao trình độ đội ngũ giáo viên và đổi mới phương pháp giảng dạy", thầy Huỳnh Kim Tuấn nhấn mạnh.

Nhằm tăng cường giáo dục lịch sử và bồi dưỡng lòng yêu nước cho HS, Chi đoàn Trường THCS-THPT Trần Cao Vân đã tổ chức chuyến tham quan thực tế tại Dinh Độc Lập, một di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia gắn liền với Ngày đất nước thống nhất (30.4.1975). Trong chuyến đi, HS đã được nghe thuyết minh về những sự kiện lịch sử trọng đại, tham quan các phòng làm việc, hầm chỉ huy, và khu vực ghi dấu thời khắc lịch sử quan trọng của dân tộc. Qua đó, HS không chỉ mở rộng kiến thức lịch sử mà còn nâng cao tinh thần trách nhiệm, lòng biết ơn đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây là một trong những hoạt động trải nghiệm thiết thực, giúp HS học lịch sử một cách trực quan, sinh động và đầy cảm xúc.