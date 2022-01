Tạo hình nhân vật ấn tượng trong teaser 'Pinocchio' của Guillermo del Toro

Không phải Pinocchio mà chú dế Sebastian J.Cricket là nhân vật được giới thiệu đầu tiên trong dự án phim hoạt hình trực tuyến Pinocchio. Nhân vật này tự xưng là Sebastian J.Cricket, muốn kể một câu chuyện lôi cuốn cho khán giả và nói: "Tôi muốn kể một câu chuyện. Câu chuyện mà bạn nghĩ bạn biết, nhưng không hẳn đâu".

Sau đó, Sebastian J.Cricket còn tiết lộ thêm một bí mật trước khi hét lớn với vẻ thích thú: "Tôi thực sự sống trong trái tim của một cậu bé người gỗ". Lồng tiếng cho nhân vật này là nam diễn viên Ewan McGregor. Nghệ sĩ lồng tiếng cho các nhân vật còn lại trong phim lần lượt là Gregory Mann (Pinocchio), David Bradley (Geppetto)...

Phim chuyển thể dựa trên quyển truyện The Adventures of Pinocchio của tác giả Carlo Collodi xuất bản năm 1883, thế nhưng chuyện phim diễn ra vào thập niên 1930 với bối cảnh lịch sử đen tối. Nhân vật The Talking Cricket trong truyện gốc vốn là nhân vật phụ nhưng ở nhiều bản chuyển thể, chú dế biết nói lại được nhận vai chính. Tuy câu chuyện mà Guillermo del Toro kể có khác so với bản chính tuy nhiên xét về phong cách hoạt hình tĩnh vật, ngay từ cái nhìn đầu tiên, trang Polygon đã nhận xét là "quyến rũ".





Năm 2018, trong một phát ngôn, đạo diễn Guillermo del Toro từng nói rằng "không một phong cách nghệ thuật nào hấp dẫn đời tôi và tác phẩm của tôi như thể loại hoạt hình và không một nhân vật nào kết nối một cách sâu sắc với tôi như là Pinocchio", theo Variety. Hiện tại, nội dung của phim chưa được công bố đầy đủ và vai trò của nhân vật Sebastian J.Cricket trong tuyến truyện vẫn chưa được hé lộ. Phim Pinocchio dự kiến chiếu trên Netflix vào tháng 12.2022.