Tạo khung pháp lý cho các công trình, dự án cấp bách

Chiều 16.10, tiếp tục phiên họp 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự luật Xây dựng thay thế luật Xây dựng 2014.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi nêu ý kiến tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị việc xây dựng luật cần tiếp cận theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, cắt giảm tối đa các quy trình thủ tục; đồng thời, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho cơ quan xây dựng địa phương, chính quyền địa phương.

Ông Mãi đề nghị dự luật xác định rõ tính chất khẩn cấp, cấp bách về quốc phòng, an ninh hoặc thiên tai tại quy định về dự án, công trình khẩn cấp, cấp bách để xử lý các tình huống trong thực tế.

Theo ông Mãi, vừa qua, một số công trình xây dựng lại cầu sập do lũ như cầu Phong Châu (Phú Thọ) cũng giải quyết theo tinh thần khẩn cấp, cấp bách. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua vẫn còn nhiều vướng mắc.

"Báo cáo cho đến giờ này TP.HCM vẫn chưa quyết toán được các bệnh viện dã chiến được lập ra khẩn cấp trong dịch Covid-19. Mấy trăm tỉ bạc chưa quyết toán được", ông Mãi phản ánh và nói thêm, vào thời điểm đó, TP.HCM chỉ trong 2 tuần phải có bệnh viện 300 - 500 giường, phải quyết ngay nên "làm gì có chủ trương đầu tư, làm gì có phê duyệt tất cả các thứ?".

Do đó, ông Mãi cho rằng, đã là dự án, công trình khẩn cấp, cấp bách thì quy trình thủ tục phải đúng với tinh thần khẩn cấp, cấp bách để có thể làm nhanh được.

"Cầu Phong Châu thật sự bây giờ chúng ta kiểm tra có đủ điều kiện thủ tục chưa? Chúng ta phải tạo được khung pháp lý đủ để triển khai những công trình này", ông Mãi nói thêm.

Dự thảo luật quy định, công trình xây dựng khẩn cấp được xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo và được xây dựng ngay sau khi người có thẩm quyền ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý thực hiện xây dựng công trình khẩn cấp được tự quyết định trình tự khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng phù hợp với yêu cầu về tình trạng khẩn cấp.

Dự thảo luật cũng quy định, đối với công trình xây dựng khẩn cấp sử dụng vốn đầu tư công, trình tự, thủ tục quyết định đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Công trình xây dựng cấp bách được xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo phải thực hiện nhanh theo quy trình rút gọn. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý thực hiện xây dựng công trình cấp bách được thực hiện song song, đồng thời các thủ tục từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng theo trình tự theo quy định của Chính phủ.

Cạnh đó, dự thảo luật quy định, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp, cấp bách phục vụ quốc phòng, an ninh phù hợp yêu cầu đặc thù quản lý ngành.