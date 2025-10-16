Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tạo khung pháp lý cho các công trình, dự án cấp bách

Lê Hiệp
Lê Hiệp
16/10/2025 16:45 GMT+7

Ông Phan Văn Mãi dẫn thực tế TP.HCM đến nay vẫn chưa quyết toán được các bệnh viện dã chiến xây dựng khẩn cấp trong dịch Covid-19, đề nghị cần có quy định rõ ràng cho các dự án, công trình khẩn cấp, cấp bách.

Chiều 16.10, tiếp tục phiên họp 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự luật Xây dựng thay thế luật Xây dựng 2014.

Tạo khung pháp lý cho dự án cấp bách trong xây dựng tại TP . HCM - Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi nêu ý kiến tại phiên họp

ẢNH: GIA HÂN

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính Phan Văn Mãi đề nghị việc xây dựng luật cần tiếp cận theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, cắt giảm tối đa các quy trình thủ tục; đồng thời, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho cơ quan xây dựng địa phương, chính quyền địa phương.

Ông Mãi đề nghị dự luật xác định rõ tính chất khẩn cấp, cấp bách về quốc phòng, an ninh hoặc thiên tai tại quy định về dự án, công trình khẩn cấp, cấp bách để xử lý các tình huống trong thực tế.

Theo ông Mãi, vừa qua, một số công trình xây dựng lại cầu sập do lũ như cầu Phong Châu (Phú Thọ) cũng giải quyết theo tinh thần khẩn cấp, cấp bách. Tuy nhiên, thực tế thời gian qua vẫn còn nhiều vướng mắc.

"Báo cáo cho đến giờ này TP.HCM vẫn chưa quyết toán được các bệnh viện dã chiến được lập ra khẩn cấp trong dịch Covid-19. Mấy trăm tỉ bạc chưa quyết toán được", ông Mãi phản ánh và nói thêm, vào thời điểm đó, TP.HCM chỉ trong 2 tuần phải có bệnh viện 300 - 500 giường, phải quyết ngay nên "làm gì có chủ trương đầu tư, làm gì có phê duyệt tất cả các thứ?".

Do đó, ông Mãi cho rằng, đã là dự án, công trình khẩn cấp, cấp bách thì quy trình thủ tục phải đúng với tinh thần khẩn cấp, cấp bách để có thể làm nhanh được.

"Cầu Phong Châu thật sự bây giờ chúng ta kiểm tra có đủ điều kiện thủ tục chưa? Chúng ta phải tạo được khung pháp lý đủ để triển khai những công trình này", ông Mãi nói thêm.

Dự thảo luật quy định, công trình xây dựng khẩn cấp được xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo và được xây dựng ngay sau khi người có thẩm quyền ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý thực hiện xây dựng công trình khẩn cấp được tự quyết định trình tự khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng phù hợp với yêu cầu về tình trạng khẩn cấp.

Dự thảo luật cũng quy định, đối với công trình xây dựng khẩn cấp sử dụng vốn đầu tư công, trình tự, thủ tục quyết định đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Công trình xây dựng cấp bách được xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo phải thực hiện nhanh theo quy trình rút gọn. Cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao quản lý thực hiện xây dựng công trình cấp bách được thực hiện song song, đồng thời các thủ tục từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng theo trình tự theo quy định của Chính phủ.

Cạnh đó, dự thảo luật quy định, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp, cấp bách phục vụ quốc phòng, an ninh phù hợp yêu cầu đặc thù quản lý ngành.

Có chính sách thúc đẩy nhà ở xã hội

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cũng đề nghị thiết kế quy định để giải quyết các vướng mắc trong triển khai các dự án nhà ở xã hội đang rất bức xúc hiện nay, đặc biệt là ở các đô thị lớn.

"Nếu ở các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM phát triển được hàng triệu nhà ở xã hội thì chắc chắn sẽ tác động tới thị trường bất động sản hiện nay. Còn nếu không có những chính sách này thì chắc chắn chúng ta chỉ kêu thôi chứ không thể nào xoay chuyển được tình trạng hiện nay là phân khúc nhà ở cao cấp, giá cao vẫn dư thừa và không có công cụ để điều tiết giá", ông Mãi nói.

