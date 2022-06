Tạo link bình chọn tài năng nhí, hack 300 tài khoản Facebook, lừa hơn 1,2 tỉ đồng

Ngày 2.6, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tiếp tục phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị xác minh, làm rõ nhóm nghi can hack hàng trăm tài khoản Facebook, lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng của nhiều người.

Qua theo dõi địa bàn, Công an tỉnh Bình Phước nắm được thông tin về trường hợp của chị L.T.T.N. (33 tuổi, ngụ H.Đồng Phú, Bình Phước) bị hack tài khoản Facebook và kẻ gian lừa nhiều bạn bè của chị N. để chiếm đoạt 55 triệu đồng.

Qua truy xét trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Bình Phước xác định được đây là 1 nhóm nghi can hoạt động lừa đảo chuyên nghiệp hiện đang ở tỉnh Quảng Trị.

Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị tiến hành điều tra và triệu tập Nguyễn Đức Thủy (20 tuổi, ngụ Quảng Trị) và Nguyễn Xuân Quí (22 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) và cả 2 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cụ thể, Thủy và Quí sử dụng đường link tạo trên mạng internet, gửi tin nhắn qua Messenger cho nhiều người nhờ bình chọn về tài năng nhí. Khi người nhận truy cập vào đường link thì phải điền đầy đủ thông tin đăng nhập tài khoản Facebook. Lúc này, các nghi can lấy thông tin đăng nhập sử dụng cho việc hack tài khoản Facebook.





Sau khi hack được tài khoản, các nghi can xem trộm tin nhắn Messenger rồi giả mạo là chủ tài khoản nhắn tin cho bạn bè, người thân của họ để mượn tiền với nhiều lý do khác nhau. Các nghi can yêu cầu chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do mình cung cấp nhằm chiếm đoạt tài sản.

Các nghi can khai nhận, từ tháng 1.2022 đến nay, đã hack hơn 300 tài khoản Facebook của nhiều người ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước để chiếm đoạt khoảng 1,2 tỉ đồng.

Quá trình điều tra mở rộng vụ hack tài khoản Facebook để chiếm đoạt tiền, Công an tỉnh Bình Phước xác định Phạm Văn Sơn (25 tuổi, ngụ Quảng Trị) có liên quan đến vụ án và đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy tìm.