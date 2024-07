Tạo mọi điều kiện để phóng viên tìm hiểu công tác chiến đấu của lực lượng CAND

Chiều 15.7, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng CAND trên Báo Nhân Dân, giai đoạn 2018 - 2023.



Dự hội nghị, về phía Bộ Công an, có thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng đại diện lãnh đạo các cục, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an.

Tham dự hội nghị có ông Lê Quốc Minh, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ TT-TT, Ban biên tập Báo Nhân Dân.

Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh phát biểu tại hội nghị KHẮC HIẾU

Phát biểu sau đó, ông Lê Quốc Minh cho biết sự hợp tác giữa Bộ Công an và Báo Nhân Dân trong thời gian qua rất hiệu quả. Ông Minh nhất trí với đánh giá trong bản báo cáo sơ kết, tổng kết 5 năm vừa qua cũng như thỏa thuận hợp tác tuyên truyền trong thời gian tới với nhiều nội dung chủ chốt.

Tuy nhiên, với góc độ báo chí, ông Minh cho biết, thông tin về an ninh trật tự, an ninh quốc gia, an ninh cơ sở luôn xảy ra hàng ngày và vô cùng nhạy cảm. Nếu những thông tin này được Bộ Công an, các đơn vị trực thuộc và công an các địa phương cung cấp cho cơ quan báo chí chính thống, kịp thời, chính xác, chính thức thì công tác định hướng thông tin sẽ chuẩn chỉnh hơn.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền giữa Bộ Công an và Báo Nhân Dân giai đoạn 2018 - 2023.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang phát biểu tại hội nghị KHẮC HIẾU





Để thực hiện hiệu quả chương trình phối hợp giữa Bộ Công an và Báo Nhân Dân giai đoạn 2024 - 2029, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các đơn vị chức năng trong CAND cần tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo tuyệt đối, trực tiếp và toàn diện của Đảng ủy Công an T.Ư và lãnh đạo Bộ Công an; bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Báo Nhân Dân trong tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an T.Ư về bảo đảm an ninh, trật tự.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được ký kết; tạo mọi điều kiện tốt nhất để phóng viên báo chí nói chung, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân nói riêng thâm nhập, tìm hiểu thực tế cuộc sống, công tác chiến đấu của lực lượng CAND; cung cấp thông tin kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện các chủ trương chiến lược về bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng CAND…

"Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự gắn bó và tình cảm dành cho lực lượng CAND, các cơ quan truyền thông đại chúng nói chung, Báo Nhân Dân nói riêng luôn có các chương trình, chuyên mục tuyên truyền sâu đậm về hình tượng người chiến sĩ CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ, góp phần làm cho nhân dân hiểu, tin yêu, gắn bó, ủng hộ và giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Bộ trưởng Lương Tam Quang nói.