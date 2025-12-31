Tạo nền móng vững chắc cho giai đoạn mới

Một dấu mốc đặc biệt của năm 2025 là việc thống nhất toàn bộ hệ thống giáo dục về một đầu mối quản lý tại Bộ GD-ĐT. Nhiều chuyên gia coi đây là "bước nhảy 30 năm trong một quyết định quản lý". Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi cũng bổ sung mô hình trung học nghề, tích hợp giáo dục phổ thông và đào tạo nghề, cấp bằng trung học nghề tương đương THPT, tạo phân luồng hợp lý sau THCS và mở ra lựa chọn phù hợp cho học sinh (HS).

Một thế hệ học sinh mới tự tin hội nhập với những thay đổi sâu rộng trong giáo dục ẢNH: NHẬT THỊNH

Những quyết sách đồng bộ từ các nghị định, luật... đang tạo nền móng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới của giáo dục VN.

Công bằng giáo dục

Một trong những điểm sáng giáo dục năm 2025 là những chuyển biến mạnh về công bằng cơ hội học tập giữa các vùng, giữa HS nghèo và HS thành thị.

Đó là quyết định thực hiện miễn toàn bộ học phí cho HS từ mầm non đến hết THPT công lập trên phạm vi cả nước. Đầu tư xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đất liền, trong đó hoàn thành 100 trường trong năm 2026. Năm 2025 thực sự đã hiện thực hóa chủ trương: "Không để một HS nào bị đứng ngoài cơ hội học tập chỉ vì hoàn cảnh" bằng chủ trương giáo dục bắt buộc đến hết THCS, mở rộng phổ cập đến hết THPT.

Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong nhà trường

Một bước đi táo bạo của năm 2025 là Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học đã được Chính phủ thông qua.

Chủ trương này mở ra cơ hội lớn về hội nhập, khoa học, công nghệ, và kỹ năng làm việc toàn cầu. Nhưng đi cùng là những thách thức không nhỏ: Thiếu giáo viên tiếng Anh trình độ cao, đặc biệt ở vùng khó; chênh lệch chất lượng dạy - học giữa các địa phương; hạ tầng công nghệ chưa đồng bộ…

Năm 2025 là, Đề án đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học đã được Chính phủ thông qua ảnh: Đào Ngọc Thạch





Khởi động kỷ nguyên giáo dục mới

Chuẩn bị cho năm 2026, để giáo dục VN bước vào giai đoạn mở rộng và đổi mới mạnh mẽ, cần phải thực hiện các yêu cầu sau.

Hoàn thiện hạ tầng và quy hoạch tổng thể với một đầu mối quản lý duy nhất dựa trên dữ liệu dân số và nhu cầu nhân lực, hướng tới phân bổ nguồn lực công bằng và hiệu quả.

Tăng công bằng trong tiếp cận giáo dục với chủ trương phổ cập đến hết THPT vào năm 2035 và các nghị quyết mới sẽ mở rộng cơ hội học tập, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI): Năm 2026 đánh dấu chuyển sang số hóa thực chất; AI hỗ trợ quản trị, phân tích học tập, cá thể hóa bài giảng và hỗ trợ HS yếu thế; đồng thời thí điểm thi tốt nghiệp THPT trên máy tính cho 100.000 HS.

Triển khai chiến lược quốc gia về ngoại ngữ với lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai được thực hiện theo vùng. Thúc đẩy hội nhập quốc tế, mở rộng liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên, hợp tác nghiên cứu, đưa giáo dục VN tiến gần hơn chuẩn quốc tế.

Từ nền tảng của năm 2015, bước vào năm 2026, kỳ vọng biến các luật, nghị quyết và đề án thành đổi mới thực chất trong thực tiễn, tạo động lực để giáo dục VN bước vào kỷ nguyên phát triển mới.