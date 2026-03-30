Táo Quân 'trái mùa' vẫn gây sốt

Dàn nghệ sĩ quen thuộc xuất hiện trong chương trình Táo Quân Ảnh: VTV

Táo Quân 2026 lên sóng tối 29.3 có thời lượng khoảng 20 phút, nằm trong chương trình đặc biệt Cuộc hẹn với tháng Ba - kỷ niệm hành trình 30 năm của kênh truyền hình văn hóa - giải trí VTV3. Trong chương trình, những gương mặt gạo cội trong "gia đình Táo" cùng quy tụ như NSND Quốc Khánh, NSND Tự Long, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, nghệ sĩ Vân Dung, Trung Ruồi...

Trong không gian buổi chầu quen thuộc, khán giả gặp lại Ngọc Hoàng (Quốc Khánh), Nam Tào (Trung Ruồi) cùng bộ bốn Táo: Xã hội (Tự Long), Kinh tế (Quang Thắng), Công chức (Chí Trung) và Giáo dục (Vân Dung). Sau đó, Ngọc Hoàng đã thử thách các Táo bằng trò chơi Hái hoa dân chủ - format vốn đã quen thuộc với khán giả truyền hình.

Dù có thời lượng ngắn, tiết mục vẫn giữ được "chất" châm biếm đặc trưng đã làm nên thương hiệu Táo Quân. Qua đó, chương trình khéo léo chạm tới nhiều vấn đề thời cuộc của đời sống xã hội như câu chuyện công chức, quản lý, áp lực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), luận văn tiến sĩ hay tinh giản - sáp nhập... Không đi quá sâu vào từng vấn đề, cách xử lý tinh tế, tiết chế của các nghệ sĩ giúp tiết mục giữ được tinh thần vui tươi, tạo tiếng cười giải trí nhưng vẫn gợi suy ngẫm cho khán giả.

Khán giả xem 'Táo Quân' với tâm thế hoài niệm

Theo ghi nhận từ hệ thống Google Trends, các từ khóa liên quan đến Táo Quân tăng vọt trong thời điểm phát sóng. Cụ thể, "Táo Quân trực tiếp VTV3" tăng 1.550%, "trực tiếp Táo Quân 2026" tăng 1.400%, "Táo Quân 2026" tăng 800%… Nhiều từ khóa khác cũng ghi nhận mức tăng đột biến, cho thấy sức hút bền bỉ của chương trình sau nhiều năm phát sóng.

Trên mạng xã hội, chủ đề liên quan đến chương trình Táo Quân 2026 cũng nhận được nhiều quan tâm, chia sẻ. Không ít khán giả bày tỏ tiếc nuối vì thời lượng tiết mục khá ngắn, "xem chưa đã thì đã hết". Số khác cho biết họ theo dõi chương trình với một tâm thế khác. Thay vì "soi" chi tiết kịch bản hay chờ đợi những câu thoại bắt trend, nhiều người xem đơn giản chỉ để được gặp lại những gương mặt thân quen.

Nghệ sĩ Chí Trung và Quốc Khánh có những màn đối đáp duyên dáng mang đến tiếng cười cho khán giả Ảnh: VTV

"Lần đầu xem Táo Quân mà tôi đặt tâm thế ngắm các cô chú nhiều hơn là điểm danh trend hay thoại. Chắc là cô chú đã cố gắng rất nhiều rồi", một khán giả chia sẻ. Nhiều người khác bày tỏ: "Cũ cũng được, mới cũng được, chỉ cần thấy các cô chú còn diễn Táo Quân là vui lắm rồi", "Táo trái mùa mà vẫn ngon và ngọt", "Không cần biết kịch bản năm nào. Cái tôi quan tâm là các cô chú vẫn cố gắng góp mặt. Thấy vậy là vui".

Thậm chí có người nói rằng dù "xem thuộc lòng Táo Quân các năm rồi mà vẫn thấy hay", bởi điều giữ chân họ không chỉ là nội dung mà còn là cảm giác thân thuộc, như một phần ký ức chung của nhiều thế hệ. Bên cạnh đó, nhiều khán giả cũng bày tỏ hy vọng "29 tết năm nay các Táo sẽ trở lại".