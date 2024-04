Tập 13 'Nữ hoàng nước mắt' tràn ngập cảnh quay lãng mạn của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won

Kim Soo Hyun và Kim Ji Won có nhiều cảnh tình tứ trong tập 13 CẮT TỪ PHIM

Tập mới nhất Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) được xem là một trong những tập lãng mạn nhất của bộ phim kể từ khi phát sóng đến nay. Bởi phần lớn tập 13 này đều xoay quanh đôi vợ chồng Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và Hong Hae In (Kim Ji Won) mặn nồng bên nhau.

Cả hai dành thời gian hẹn hò cũng như cùng nhau thực hiện những hoạt động yêu đương thắm thiết giống như các cặp đôi bình thường khác. Đồng thời, Hong Hae In cũng chính thức rút đơn ly hôn. Họ tái hợp và sống chung tại căn hộ ấm cúng của Baek Hyun Woo.

Phân đoạn "giường chiếu" hiếm hoi của cặp nhân vật chính CẮT TỪ PHIM

Tuy nhiên, tất cả quãng thời gian ngọt ngào này dường như là báo hiệu cho sóng gió sắp ập đến đôi vợ chồng mới "gương vỡ lại lành" này. Mọi chuyện bắt đầu khi bác sĩ tại Đức thông báo Hong Hae In có thể phẫu thuật chữa khối u não, nhưng cô sẽ bị mất trí nhớ dài hạn.

Vì lo lắng Hong Hae In sẽ từ chối trị bệnh, nên Baek Hyun Woo đã giấu chi tiết về di chứng phẫu thuật. Chỉ đến khi cả hai tới Đức, anh mới kể lại mọi việc cho Hong Hae In, khiến cô sốc và muốn từ bỏ. Chi tiết Hong Hae In có phẫu thuật hay không sẽ được tiết lộ đầy đủ trong tập 14 Nữ hoàng nước mắt phát sóng tối 21.4.

Diễn xuất và sự ăn ý của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won tiếp tục là điểm sáng của tập phim mới nhất CẮT TỪ PHIM

Ở một diễn biến khác, Mo Seul Hee (Lee Mi Sook) và Yoon Eun Seong (Park Sung Hoon) đã lấy được số quỹ đen khổng lồ của cố chủ tịch Hong Man Dae (Kim Gap Su). Cả hai mẹ con độc ác này đang lên kế hoạch diệt trừ mọi nguy cơ tiềm ẩn đe dọa đến địa vị của mình, mà không biết đang dần mắc bẫy của Baek Hyun Woo.

Song song đó, Yoon Eun Seong còn phát hiện chuyển biến bệnh tình của Hong Hae In. Hắn nhanh chóng âm mưu chiếm lại cô bằng mọi giá. Yoon Eun Seong cũng sang Đức nhằm tiếp cận cô và thực hiện ý đồ của mình. Tên phản diện xấu xa này được dự đoán là nhân tố có tác động không nhỏ đến quyết định phẫu thuật của Hong Hae In.

Chi tiết nữ chính Hong Hae In có thể mất trí nhớ gây tranh cãi POSTER PHIM

Những giờ qua, loạt phân đoạn tình tứ của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won trong tập 13 Queen of Tears đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Đông đảo dân mạng khen ngợi cả hai diễn viên xứng đôi đến mức giống một cặp vợ chồng thật ngoài đời. Tương tác quá tự nhiên của họ càng thúc đẩy người hâm mộ gán ghép cả hai "phim giả tình thật".

Đồng thời, nhiều khán giả nhận định diễn xuất ấn tượng cùng "phản ứng hóa học" bùng nổ của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won là yếu tố giúp tác phẩm vẫn giữ độ hot đến hiện giờ, khi nội dung đang có dấu hiệu đi theo lối mòn. Đặc biệt, chi tiết nữ chính nhiều khả năng mất trí nhớ bị chê là quá lỗi thời trên màn ảnh xứ kim chi.

Rating Nữ hoàng nước mắt được kỳ vọng sẽ vượt qua Hạ cánh nơi anh POSTER PHIM

Tập 13 Nữ hoàng nước mắt đạt rating 20,2% trên toàn Hàn Quốc, giảm nhẹ 0,5% so với tập trước. Tuy nhiên, News 1 (Hàn Quốc) cho rằng con số 20,2% là bước đà để tác phẩm bùng nổ hơn ở tập 14, vươn lên mức tỷ suất người xem phá kỷ lục của Hạ cánh nơi anh (21,7%) trong danh sách Phim ăn khách nhất kênh cáp tvN.

Queen Of Tears do Kim Hee Won và Jang Young Woo làm đạo diễn, quy tụ dàn sao Hàn Kim Soo Hyun, Kim Ji Won, Park Sung Hoon, Kwak Dong Yeon, Lee Joo Bin, Yoon Bo Mi, Lee Mi Sook… Nữ hoàng nước mắt chiếu tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp tvN.