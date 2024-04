Loạt video ca hát của Kim Soo Hyun và Kim Ji Won 'hot' trở lại

Kim Soo Hyun gây xôn xao khi bất ngờ xác nhận hát nhạc phim Nữ hoàng nước mắt POSTER PHIM

Với vai nam chính Baek Hyun Woo trong bộ phim đang gây sốt Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears), Kim Soo Hyun hiện là một trong những diễn viên Hàn Quốc nhận được nhiều sự quan tâm nhất hiện giờ. Mới đây, thông tin anh tham gia thể hiện nhạc phim Nữ hoàng nước mắt càng khiến dư luận bùng nổ.

Theo kênh tvN, Kim Soo Hyun đã hoàn thành xong phần ghi âm bài hát. "Kim Soo Hyun và đội ngũ sản xuất Nữ hoàng nước mắt đã rất nỗ lực tạo nên ca khúc này nhằm đáp lại tình cảm của người hâm mộ. Hãy theo dõi các tập sắp tới để biết bài hát sẽ xuất hiện ở cảnh nào nhé", phía đoàn làm phim bật mí thêm.

Nam diễn viên từng khoe giọng trong phim Bay cao ước mơ CẮT TỪ CLIP

Ca khúc lần này đánh dấu sự trở lại của Kim Soo Hyun ở mảng hát nhạc phim sau 10 năm, kể từ đợt anh góp giọng trong In Front Of Your House và Promise, hai bài nhạc phim Vì sao đưa anh tới ra mắt hồi năm 2014.

Trước đó, mỹ nam 36 tuổi từng trình bày Dreaming của Bay cao ước mơ và ca khúc The one and only you trong Mặt trăng ôm mặt trời. Được biết, Bay cao ước mơ với Mặt trăng ôm mặt trời đều là phim truyền hình do Kim Soo Hyun đóng vai chính và đạt thành công vang dội.

Kim Soo Hyun (ảnh trên) và Kim Ji Won đều có kỹ năng thanh nhạc tốt CHỤP MÀN HÌNH TWITTER

Mỗi lần thể hiện nhạc phim, Kim Soo Hyun đều làm khán giả đắm chìm với chất giọng truyền cảm. Vì thế, fan phim Nữ hoàng nước mắt đặt nhiều kỳ vọng vào ca khúc mà anh hát cho tác phẩm.

Đặc biệt, trong lúc chờ đợi bài hát này phát hành, người hâm mộ đã tìm lại các MV nhạc phim hay sân khấu trình diễn của Kim Soo Hyun trong quá khứ. Thậm chí, khoảnh khắc anh ngẫu hứng hát yodel (hát lặp đi lặp lại và thay đổi nhanh chóng độ cao thấp của âm giọng) tại một lễ trao giải cũng được lan truyền rầm rộ.

Người xem kỳ vọng được nghe Kim Ji Won hát trên màn ảnh COSMOPOLITAN

Không riêng gì Kim Soo Hyun, mà Kim Ji Won cũng là một giọng ca tài năng. Cách đây ít ngày, trong lúc Nữ hoàng nước mắt đang "hot", nhiều khán giả được dịp "đào" lại clip cũ có Kim Ji Won khoe giọng ngọt ngào trong phim What's Up hồi năm 2011. Đoạn video mỹ nhân 32 tuổi hát You and I của Park Bom ở What's Up nhanh chóng đạt hơn 400.000 lượt xem trên X (Twitter).

Ngoài ra, clip Kim Ji Won hát Love's Battery ở Thanh xuân vật xã cũng được chia sẻ rầm rộ. Những ngày gần đây, mạng xã hội tràn ngập những lời tán thưởng cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ trước khả năng ca hát ấn tượng của nữ chính phim Nữ hoàng nước mắt.

Fan phim Nữ hoàng nước mắt kêu gọi Kim Soo Hyun và Kim Ji Won song ca

INSTAGRAM NV

"Kim Ji Won thật tuyệt vời, diễn giỏi, hát hay, hình tượng đẹp. Tôi nghe nói tính cách bạn này cũng rất tuyệt", "Giọng hát chị ấy trong trẻo và phát âm rõ ràng lắm", "Cô ấy thực sự rất giỏi, hát giống như một ca sĩ vậy", "Wow, kỹ năng thanh nhạc của Kim Ji Won không phải dạng vừa", "Bạn là một nghệ sĩ đa tài thật đấy"… là những bình luận khen ngợi nữ diễn viên.

Đáng chú ý, đông đảo người xem kêu gọi Kim Soo Hyun và Kim Ji Won song ca nhạc phim Nữ hoàng nước mắt. Nhiều dân mạng mong mỏi: "Cả hai đều hát hay thế thì cùng hát chung một bài đi", "Nếu rating phim lập kỷ lục mới thì hai diễn viên chính phải kết hợp trong một ca khúc đi", "Ước gì được một lần thấy Kim Soo Hyun và Kim Ji Won thể hiện chung một bài hát"…

Kim Soo Hyun và Kim Ji Won tình tứ trong clip giới thiệu tập 13 Nữ hoàng nước mắt CHỤP MÀN HÌNH

Nhạc phim Nữ hoàng nước mắt do Kim Soo Hyun hát có thể sẽ xuất hiện trong tập 13 và 14 phát sóng tối 20, 21.4 tới trên kênh tvN. Đây cũng là hai tập phim được dự đoán sẽ có rating phá kỷ lục của Hạ cánh nơi anh (21,7%), để giúp tác phẩm trở thành sê ri ăn khách nhất lịch sử kênh cáp tvN.