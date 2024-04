Danh tiếng Kim Soo Hyun - Kim Ji Won tăng mạnh nhờ cơn sốt 'Nữ hoàng nước mắt'

Kim Soo Hyun và Kim Ji Won tình tứ trong một cảnh phim Nữ hoàng nước mắt CẮT TỪ CLIP

Hôm 3.4, Yonhap (Hàn Quốc) đưa tin Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) chính thức vươn lên hạng nhất trong bảng xếp hạng các sê ri (không nói tiếng Anh) được xem nhiều nhất trên Neflix. Tác phẩm đã thu về 4,3 triệu lượt xem từ ngày 25 đến 31.3, đây là con số ấn tượng so với một bộ phim/show truyền hình không nói tiếng Anh tại nền tảng Netflix.

Nữ hoàng nước mắt còn xuất hiện trong Top 10 TV Show được xem nhiều nhất trên Netflix của 41 quốc gia/vùng lãnh thổ. Đứa con tinh thần của đạo diễn Park Ji Eun cũng chiếm vị trí đầu tiên bảng xếp hạng này tại Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản và Việt Nam.

Bộ phim liên tiếp lập kỷ lục mới POSTER PHIM

Bên cạnh đó, rating toàn Hàn Quốc của Nữ hoàng nước mắt tăng đều qua mỗi tập và cán mốc 16,1% ở tập 8, đưa tập phim này trở thành tập có tỷ suất người xem cao nhất kể từ khi phim chiếu đến nay. Cũng với con số 16,1%, Queen Of Tears vươn lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng sê ri ăn khách nhất trên kênh cáp tvN.

Theo thống kê, Nữ hoàng nước mắt liên tiếp chiếm ngôi vương trong bảng xếp hạng những bộ phim truyền hình gây tiếng vang nhất tuần của Good Data Corporation. Loạt thành tích trên cho thấy "cơn sốt" của Queen of Tears phủ sóng từ quê nhà Hàn Quốc đến thị trường quốc tế. Thậm chí, hãng truyền thông giải trí Nhật Bản Real Sound nhận định Queen Of Tears đang dẫn đầu làn sóng Hallyu tiếp theo với độ hot không ngừng tăng cao.

Những show mà Kim Soo Hyun, Kim Ji Won làm khách mời đều gây sốt POSTER SHOW

Bất kỳ hình ảnh hay thông tin liên quan đến bộ phim đều thu hút nhiều sự quan tâm của công chúng. Điển hình như show Salon Drip 2 có bộ ba Kim Soo Hyun, Kim Ji Won và Park Sung Hoon đạt hơn 5,3 triệu lượt xem (tính đến trưa 3.4) sau 2 tuần phát hành.

Ngoài ra, màn xuất hiện của Kim Soo Hyun tại chương trình You Quiz on the Block hay tập Amazing Saturday có Kim Ji Won, Kwak Dong Yeon đều có độ thảo luận cao trên mạng xã hội. Loạt khoảnh khắc hậu trường mỗi tập Nữ hoàng nước mắt cũng được chia sẻ rầm rộ.

Khán giả mong ngóng hậu trường mỗi tập phim CẮT TỪ CLIP

Tỷ lệ thuận với cơn sốt Nữ hoàng nước mắt, danh tiếng của cặp diễn viên chính Kim Soo Hyun - Kim Ji Won cũng tăng mạnh. Truyền thông Hàn Quốc lẫn phần lớn khán giả đánh giá Kim Soo Hyun trở lại thời hoàng kim của mình với vai Baek Hyun Woo.

Anh thể hiện diễn xuất ấn tượng từ cảnh khóc đến các phân đoạn hài hước, qua đó chứng minh bản thân xứng đáng được xem là diễn viên đắt giá nhất màn ảnh Hàn Quốc hiện giờ. Hiện thông tin xoay quanh dự án mới của Kim Soo Hyun là Knock Off cũng trở thành chủ đề được bàn luận.

Kim Soo Hyun một lần nữa khẳng định tên tuổi cùng Nữ hoàng nước mắt POSTER PHIM

Tương tự, nhờ vai Hong Hae In trong Nữ hoàng nước mắt Kim Ji Won đang là một trong những minh tinh hot nhất hiện nay, nhận được sự yêu mến rộng rãi trong và ngoài Hàn Quốc. Cô vượt qua Kim Soo Hyun để nhiều tuần liền thống trị bảng xếp hạng danh tiếng diễn viên truyền hình của Good Data Corporation.

Đồng thời, Kim Ji Won có nhiều hợp đồng quảng cáo mới. Số người tương tác trên trang cá nhân của cô cũng tăng mạnh, từ hơn 500.000 lượt thả tim/bài viết lên hơn 1 triệu lượt ở những bài đăng gần đây. Fan kỳ vọng sự nghiệp nghệ thuật của mỹ nhân 9X này sẽ bứt phá hơn trong năm nay.

Kim Ji Won trong Nữ hoàng nước mắt POSTER PHIM

Queen Of Tears do Kim Hee Won và Jang Young Woo làm đạo diễn, Park Ji Eun viết kịch bản. Bộ phim quy tụ dàn sao Hàn Kim Soo Hyun, Kim Ji Won, Park Sung Hoon, Kwak Dong Yeon, Lee Joo Bin, Yoon Bo Mi, Lee Mi Sook… Nữ hoàng nước mắt chiếu tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp tvN.