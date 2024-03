Bi kịch chồng chất, rating 'Nữ hoàng nước mắt' sụt giảm

Rating tập 7 Nữ hoàng nước mắt giảm so với tập 6 POSTER PHIM

Trong tập mới nhất Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears), mối tình của đôi vợ chồng Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun đóng) và Hong Hae In (Kim Ji Won) trải qua nhiều sóng gió. Sau khi phát hiện đơn ly hôn do người chồng mà mình rất tin tưởng âm thầm chuẩn bị, Hong Hae In vô cùng tuyệt vọng.

Đồng thời, căn bệnh của Hong Hae In cũng không có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Thể chất lẫn tinh thần người đẹp suy sụp, cô mất ý chí sống. Baek Hyun Woo lựa chọn trở thành một người chồng tồi, nói lời tệ bạc nhằm khơi dậy sự mạnh mẽ bên trong vợ, mong cô tiếp tục sống để trả thù anh. Cả hai càng đẩy nhau ra xa bằng những lời chia sẻ có sức sát thương nặng nề.

Mâu thuẫn giữa hai vợ chồng Baek Hyun Woo và Hong Hae In lên đến đỉnh điểm

Từ Đức trở về Hàn Quốc, mâu thuẫn của Baek Hyun Woo và Hong Hae In lên đến đỉnh điểm. Hong Hae In quyết định ký đơn ly hôn, nhưng chưa đem ra tòa. Cảm giác phản bội khiến Hong Hae In không ngừng tạo sức ép lên Baek Hyun Woo từ nhà đến công ty.

Những chỉ trích gay gắt của cặp đôi này như dao găm đâm vào trái tim lẫn nhau, khiến khán giả đau lòng. Bên cạnh đó, người nhà họ Hong cũng rơi vào bẫy của Yoon Eun Seong (Park Seong Hoon) và tập trung nghi ngờ Baek Hyun Woo.

Hong Hae In lạnh lùng với chồng sau khi biết anh chuẩn bị đơn ly hôn

Baek Hyun Woo chịu sức ép lớn từ vợ lẫn gia đình vợ

Tuy nhiên, mối quan hệ của Baek Hyun Woo và Hong Hae In bất ngờ theo chiều hướng khó lường khi Hong Hae In tạm quên đi những bi kịch xảy ra ở Đức. Tập 7 Nữ hoàng nước mắt khép lại với cảnh Baek Hyun Woo chua xót chứng kiến tình trạng bệnh tình của vợ ngày càng tồi tệ. Anh bật khóc xen lẫn cảm giác tội lỗi và hối hận.

Khoảnh khắc Baek Hyun Woo ôm Hong Hae In rơi nước mắt cuối tập 7 là cảnh phim được bàn luận nhiều nhất những giờ qua. Diễn xuất ấn tượng của Kim Soo Hyun trong các cảnh khóc một lần nữa được phát huy, đem lại nhiều cảm xúc lắng đọng cho người xem.

Phân đoạn cảm động của Baek Hyun Woo và Hong Hae In ở cuối tập phim

Bên cạnh đó, thân phận thật sự của Yoon Eun Seong cũng được hé lộ trong tập 7 tác phẩm. Hắn là con trai của Mo Seul Hee (Lee Mi Sook), bạn gái của Chủ tịch Hong Man Dae (Kim Kap Soo). Hai mẹ con này cùng Cheon Da Hye (Lee Joo Bin) và Grace Go (Kim Joo Ryeong) âm mưu chiếm lấy tập đoàn Queens từ tay nhà họ Hong.

Tập 7 Nữ hoàng nước mắt phát sóng tối thứ bảy 30.3 có rating đạt 12,8% trên toàn Hàn Quốc, giảm nhẹ 1,3% so với tập 6. Đây là điều nằm trong dự đoán của phần lớn khán giả, bởi rating các tập chiếu tối thứ bảy thường không cao vì đụng khung giờ chiếu nhiều phim. Khán giả kỳ vọng tập 8 (phát sóng tối chủ nhật 31.3) của phim sẽ có màn bùng nổ rating.

Yoon Eun Seong lên kế hoạch chi tiết hãm hại gia đình họ Hong, chiếm tập đoàn Queens

Queen Of Tears do Kim Hee Won và Jang Young Woo làm đạo diễn, Park Ji Eun viết kịch bản. Bộ phim quy tụ dàn sao Hàn Kim Soo Hyun, Kim Ji Won, Park Sung Hoon, Kwak Dong Yeon, Lee Joo Bin, Yoon Bo Mi, Lee Mi Sook… Nữ hoàng nước mắt chiếu tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp tvN.