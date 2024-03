Kim Soo Hyun mặc áo trăm triệu đồng trong phim 'Nữ hoàng nước mắt'

Trong Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears), Kim Soo Hyun đảm nhận vai Baek Hyun Woo, giám đốc pháp lý tập đoàn Queens và cũng là chồng của Hong Hae In (Kim Ji Won), người thừa kế đời thứ ba của doanh nghiệp khủng này. Làm rể nhà tài phiệt, Baek Hyun Woo cũng "dát" toàn hàng hiệu không thua gì cô vợ Hong Hae In.



Ở 6 tập đầu tiên của tác phẩm, Baek Hyun Woo chủ yếu xuất hiện trong những bộ vest phong cách kiểu Ý sang trọng, có thiết kế tinh tế theo tông màu trung tính vừa tôn tối đa vóc dáng săn chắc vừa cho thấy địa vị cao của nhân vật này tại công ty

Những cảnh Kim Soo Hyun mặc vest lịch lãm từng được lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội lúc Nữ hoàng nước mắt mới ra mắt

Ở cảnh Baek Hyun Woo đi săn cùng gia đình vợ, cụ giáo của Vì sao đưa anh tới toát lên phong thái mạnh mẽ, đáng tin cậy với áo khoác xanh rêu thuộc bộ sưu tập năm 2022 của Hermes

Tuy nhiên, phong cách đời thường của Baek Hyun Woo hướng đến sự đơn giản. Anh chủ yếu chọn trang phục năng động và thoải mái khi không đi làm việc

Trong tập 2 phim Nữ hoàng nước mắt, nam diễn viên trẻ trung cùng áo len đen xám của Neil Barrett

Một lần khác Kim Soo Hyun diện áo len là trong tập 4, khi Baek Hyun Woo nhớ về quãng thời gian chờ đón đứa con đầu lòng đã mất. Thiết kế của thương hiệu Moschino có giá 655 USD (hơn 16 triệu đồng)

Tập 5 Queen of Tears chứng kiến mối quan hệ giữa Baek Hyun Woo và Hong Hae In có nhiều biến chuyển. Riêng cảnh cả hai về quê, nam chính của phim tiếp tục "đốn tim" khán giả với vẻ điển trai trong chiếc áo hoodie của Maison Margiela có giá khoảng 1.100 USD (27 triệu đồng)

Một lần khác, Kim Soo Hyun quyến rũ với áo denim oversized sang trọng của hãng Barrie

Qua 6 tập phim Nữ hoàng nước mắt, những phân đoạn mỹ nam 8X mặc áo thun chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Song, mỗi lần anh xuất hiện với áo thun đều gây ấn tượng

Điển hình như trong tập 6, Kim Soo Hyun nổi bật với áo thun trắng năng động của Golden Goose

Anh phối áo thun Golden Goose cùng áo khoác xanh của Berluti trị giá đến 8.150 USD (202 triệu đồng)

Trước đó, tại họp báo giới thiệu Nữ hoàng nước mắt, Kim Soo Hyun chọn set đồ của thương hiệu Wooyoungmi, thu hút ống kính báo giới

Queen Of Tears do Kim Hee Won và Jang Young Woo làm đạo diễn, Park Ji Eun viết kịch bản. Bộ phim quy tụ dàn sao Hàn Kim Soo Hyun, Kim Ji Won, Park Sung Hoon, Kwak Dong Yeon, Lee Joo Bin, Yoon Bo Mi, Lee Mi Sook… Nữ hoàng nước mắt chiếu tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp tvN.

Kể từ khi lên sóng đến nay, đứa con tinh thần của biên kịch Park Ji Eun liên tục đứng đầu trong top phim truyền hình Hàn Quốc gây tiếng vang nhất tuần của Good Data Corporation. Tập 6 đạt rating 14,1% trên toàn Hàn Quốc, lập kỷ lục là tập có tỷ suất người xem cao nhất của tác phẩm. Danh tiếng hai diễn viên chính của Nữ hoàng nước mắt là Kim Soo Hyun và Kim Ji Won cũng tăng cao. Nhiều khán giả hy vọng cả hai "phim giả tình thật".