Nam thần phim 'Quật mộ trùng ma' Lee Do Hyun phong độ trong quân ngũ

Lee Do Hyun trong phim Quật mộ trùng ma SHOWBOX

Exhuma: Quật mộ trùng ma đang "càn quét" phòng vé Hàn Quốc và nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác, trong đó có Việt Nam. Tính đến trưa 29.3, Exhuma đã cán mốc hơn 182 tỉ đồng (theo Box Office Vietnam) và vẫn có xu hướng tăng thêm thời gian tới. Nhờ thành tích trên, Quật mộ trùng ma chính thức vượt qua Bỗng dưng trúng số (doanh thu 181,8 tỉ đồng khi chiếu vào năm 2022) để trở thành phim điện ảnh Hàn Quốc có doanh thu cao nhất tại Việt Nam.

Tại quê nhà xứ kim chi, Quật mộ trùng ma đã vượt 10 triệu lượt người xem và trên đường thiết lập thêm các kỷ lục mới sau hơn một tháng công chiếu. Nhờ cơn sốt của bom tấn này, dàn diễn viên đình đám trong phim hiện nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, Lee Do Hyun dù đang đi lính cũng không phải ngoại lệ.

Những hình ảnh mới nhất của nam diễn viên trong quân ngũ CHỤP MÀN HÌNH TWITTER

Những khoảnh khắc mới nhất của Lee Do Hyun trong quân ngũ đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong ảnh và video, nam diễn viên nổi bật với vẻ điển trai, nụ cười tươi cùng vóc dáng rắn rỏi đầy nam tính tại một lễ hội diễn ra ở Jinhae (Changwon, Hàn Quốc).

Trước đó, clip sao phim The Glory hăng hái tập luyện với ban nhạc Quân đội không quân Hàn Quốc cũng gây sốt. Anh nhập ngũ vào tháng 8 năm ngoái, phục vụ với tư cách là thành viên ban nhạc Quân đội không quân Hàn Quốc. Mỹ nam 9X nhiều lần có mặt ở các sự kiện công khai của Lực lượng không quân xứ kim chi.

Anh thực hiện nghĩa vụ quân sự trong vòng 21 tháng CHỤP MÀN HÌNH TWITTER

Mặc cho đã đi lính, nhưng anh vẫn liên tục được nhắc đến nhờ những màn xuất hiện ấn tượng trong các phim Sweet Home: Thế giới ma quái 2, Trò chơi sinh tử và gần đây nhất là Quật mộ trùng ma. Lee Do Hyun đã quay cả ba phim trên và Sweet Home: Thế giới ma quái 3 trước khi nhập ngũ.

Riêng với Exhuma, đây là phim điện ảnh đầu tay của Lee Do Hyun. Trong tác phẩm, anh đóng vai pháp sư Bong Gil, trợ thủ đắc lực của Hwa Rim (Kim Go Eun). Lee Do Hyun tỏa sáng bởi vẻ ngoài lãng tử, thời thượng và màn thể hiện trọn vẹn từng phong thái lẫn hành động của một pháp sư dù thời lượng lên hình vừa phải.

Quật mộ trùng ma không những là bộ phim Hàn Quốc đầu tiên của năm 2024 thu hút được 10 triệu lượt người xem, mà còn là bộ phim kinh dị huyền bí đầu tiên của xứ kim chi gia nhập "câu lạc bộ 10 triệu vé" SHOWBOX

Sinh năm 1995, Lee Do Hyun nổi tiếng với các phim Khách sạn ma quái (Hotel Del Luna), Trở lại tuổi 18, Sweet Home: Thế giới ma quái, Tuổi trẻ của tháng 5, Vượt ra tội ác, Góc khuất học đường, Vinh quang trong thù hận (The Glory), Người mẹ tồi của tôi, Sweet Home: Thế giới ma quái 2, Trò chơi sinh tử… Anh nhiều khả năng sẽ trở lại mùa 3 Sweet Home: Thế giới ma quái, dự kiến ra mắt trong năm nay.

Ngoài khả năng diễn xuất tốt, tài tử Exhuma: Quật mộ trùng ma còn thu hút người hâm mộ với tính cách hướng ngoại, hóm hỉnh. Về đời tư, ngôi sao Hàn 29 tuổi này không hề vướng scandal nào kể từ khi hoạt động nghệ thuật đến nay. Tháng 4 năm ngoái, Lee Do Hyun xác nhận hẹn hò với Lim Ji Yeon, bạn diễn trong phim The Glory. Cặp đôi nhận được sự ủng hộ từ công chúng.