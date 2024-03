Diện mạo khác lạ của 'nữ hoàng Kpop' BoA ngày trở lại

Những hình ảnh mới nhất của BoA FB NV

BoA chính thức trở lại làng nhạc với ca khúc và MV Emptiness, phát hành vào ngày 26.3 vừa qua. Song, thay vì bàn luận xoay quanh sản phẩm âm nhạc mới ra mắt đó, công chúng lại chỉ tập trung vào vẻ ngoài khác lạ của gà cưng nhà SM Entertainemnt ở lần tái xuất này.

Điển hình là trong một video mà BoA chia sẻ trên nền tảng TikTok nhằm quảng bá cho ca khúc mới, cô gây chú ý bởi vẻ mặt "khó nhận ra" và hoàn toàn không giống những lần lộ diện trước đây. Thậm chí, nhiều người cho biết họ suýt nhìn nhầm chủ nhân hit Only One.

Gương mặt khác lạ của nữ ca sĩ trong một video được đăng tải gần đây CẮT TỪ CLIP

"Cô ấy trông khác biệt mỗi lần trở lại", "Ủa ai đấy?", "Nay em không nhận ra chị luôn", "Khuôn mặt này lạ quá", "BoA đây sao, tôi mất vài phút hoang mang"… là những bình luận gây chú ý ở phía dưới clip. Thậm chí, không ít dân mạng còn nghi ngờ nữ ca sĩ, diễn viên phẫu thuật thẩm mỹ quá đà.

Tuy nhiên, cũng có vài tài khoản bênh vực BoA, cho rằng việc "trùng tu" nhan sắc là điều cần thiết đối với một sao nữ U40 làm việc trong làng giải trí Hàn Quốc khắc nghiệt. Song song đó, một số ý kiến khác lại cho rằng vẻ khác lạ của người đẹp trong clip chỉ là do góc quay quá cận mặt. Bởi ở các video quay toàn thân và tập trung vào vũ đạo, trạng thái của mỹ nhân 8X này vẫn giống bình thường.

BoA cách đây gần 2 năm (ảnh trái) và hiện tại FB NV

Trên các phương tiện truyền thông xứ kim chi, gương mặt của BoA trong đợt tuyên truyền Emptinesđang là chủ đề gây tranh cãi. Nhiều dân mạng nhận xét ngoại hình ngôi sao Hàn 38 tuổi này thay đổi liên tục vì đụng đến "dao kéo", đến mức gần như trở thành con người khác.

Đầu năm nay, BoA cũng từng nhận hàng loạt ý kiến trái chiều với ngoại hình lạ lẫm khi hóa thân thành Oh Yu Ra trong phim Cô đi mà lấy chồng tôi. Cô khiến người xem khó chịu vì khẩu hình miệng kỳ lạ mỗi khi đọc thoại. Khán giả cho rằng vùng miệng của BoA thiếu tự nhiên do tiêm botox quá nhiều. Nữ ca sĩ nhanh chóng giải thích rằng môi của mình hoàn toàn tự nhiên, nguyên nhân khiến môi trông giống bị sưng là vì thói quen kẻ môi tràn viền.

Người đẹp bị chê tơi bời trong Cô đi mà lấy chồng tôi FB NV

Ngoài ra, BoA còn bị chỉ trích vì diễn xuất vụng về cùng biểu cảm gương mặt đơ sượng, hình tượng nhân vật lỗi thời. Thời điểm Cô đi mà lấy chồng tôi phát sóng, cô là tâm điểm hứng chịu làn sóng "gạch đá" dữ dội.

BoA (tên thật là Kwon Bo Ah) được xem là nữ hoàng Kpop. Lăn lộn tại làng giải trí hơn 20 năm, chủ nhân hit Only One vẫn giữ được phong độ và sự nổi tiếng của mình. Đặc biệt, vóc dáng và thần thái của nữ nghệ sĩ được đánh giá là ngày càng gợi cảm cuốn hút hơn.

Nhiều dân mạng cho rằng gương mặt BoA ngày càng khác lạ FB NV

BoA được biết đến qua các hit No.1, Hurricane Venus, My Name, Girls on Top, Only One, Forgive me… Song song sự nghiệp solo rực rỡ, sao phim Cô đi mà lấy chồng tôi còn là một mẩu của GOT the Beat - nhóm nhạc được ví là Super M phiên bản nữ của SM Entertainment. Mới đây, BoA còn đảm nhận vai trò nhà sản xuất của nhóm nhạc nam mới nhà SM Entertainment là NCT WISH.