Hôn lễ bất khả thi (Wedding Impossible) chuyển thể từ truyện cùng tên của Song Jung Won. Phim kể về Na Ah Jeong (Jeon Jung Seo) chấp nhận hôn nhân theo hợp đồng với Lee Do Han (Kim Do Wan), một người đồng tính và là bạn thân 15 năm của cô. Mọi chuyện rắc rối khi Na Ah Jeong lại phải lòng Lee Ji Han (Moon Sang Min), em trai Lee Do Han. Hôn lễ bất khả thi chịu "gạch đá" bởi tình tiết dài dòng, bốn tập gần đây nhất không có nhiều tiến triển mà cứ xoáy vào mâu thuẫn tâm lý giữa bộ ba nhân vật chính