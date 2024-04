Song Joong Ki xuất hiện, rating 'Nữ hoàng nước mắt' lập kỷ lục mới

Song Joong Ki trong tập 8 Nữ hoàng nước mắt POSTER PHIM

Sự chú ý của khán giả trong tập 8 Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) dồn vào màn lộ diện ngắn ngủi nhưng đầy thú vị của Song Joong Ki. Nam diễn viên thể hiện vai Vincenzo, luật sư ly hôn của Hong Hae In (Kim Ji Won). Đặc biệt, Vincenzo cũng là nhân vật của Song Joong Ki trong sê ri cùng tên từng gây sốt hồi năm 2021.

Cảnh phim xoay quanh Vincenzo càng thêm hài hước khi các vai diễn đình đám của Song Joong Ki đều được lồng ghép theo mỗi bước chân nhân vật này. Trí tưởng tượng phong phú của phía Baek Huyn Woo (Kim Soo Hyun) về Vincenzo hay cách Vincenzo "tung hứng" với Hong Hae In càng làm người xem thích thú.

Phân đoạn ngắn của Song Joong Ki đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả CẮT TỪ PHIM

Được biết, Song Joong Ki đóng vai khách mời trong Nữ hoàng nước mắt nhằm thể hiện sự ủng hộ dành cho đạo diễn Kim Hee Won. Trước đó, cả hai từng làm việc chung rất thành công trong Vincenzo.

Đặc biệt, Queen Of Tears đánh dấu màn tái hợp giữa Song Joong Ki và Kim Ji Won sau Hậu duệ mặt trời, Biên niên sử Arthdal (Arthdal niên sử ký). Ngoài ra, đây cũng là phim đầu tiên Song Joong Ki và Kim Soo Hyun xuất hiện chung khung hình sau tác phẩm Will It Snow For Christmas? cách đây 15 năm.

Cảnh tình cảm hiếm hoi của Baek Hyun Woo và Hong Hae In CẮT TỪ PHIM

Ngoài nhân vật khách mời của Song Joong Ki, tập 8 Nữ hoàng nước mắt còn có nhiều tình tiết bất ngờ. Baek Hyun Woo và Hong Hae In chính thức đường ai nấy đi, nhưng họ vẫn dành tình cảm cho nhau. Baek Hyun Woo cũng quyết tâm bảo vệ Hong Hae In và gia đình cô đến cùng, dù anh chịu nhiều uất ức, khinh thường.

Ngay sau khi Baek Hyun Woo rời đi, hai mẹ con độc ác Mo Seul Hee (Lee Mi Sook) - Yoon Eun Seong (Park Seong Hoon) nhanh chóng đẩy mạnh cuộc tấn công nhắm vào nhà họ Hong. Baek Hyun Woo cũng bắt tay với Hong Beom Ja (Kim Jeong Nan) điều tra, lật tẩy Mo Seul Hee và Yoon Eun Seong.

Hong Man Dae (Kim Gap Soo) là nhân vật gây ức chế nhất trong tập 8 POSTER PHIM

Tuy nhiên, tất cả đều không đủ để ngăn chặn Mo Seul Hee và Yoon Eun Seong, những kẻ đã giăng bẫy nhà họ Hong trong một thời gian dài. Hong Man Dae (Kim Gap Soo) và Hong Soo Cheol (Kwak Dong Yeon) đều bị dụ dỗ, khiến tập đoàn Queens rơi vào tay Mo Seul Hee và Yoon Eun Seong.

Hong Man Dae rơi vào hôn mê, nhà họ Hong mất quyền quản lý tài sản và công ty. Cuối cùng, cả gia đình tài phiệt cay đắng về Yongduri, quê nhà của Baek Hyun Woo. Phân đoạn nhà Hong Hae In thất thế về quê tá túc khiến khán giả "dở khóc dở cười".

Tập 8 Nữ hoàng nước mắt chứng kiến sự lụn bại của gia đình họ Hong CẮT TỪ PHIM

Tập 8 Nữ hoàng nước mắt đạt rating 16,1% trên toàn Hàn Quốc, tăng mạnh 3,3% so với tập trước. Đồng thời, tập 8 cũng lập kỷ lục là tập có tỷ suất người xem cao nhất kể từ khi phim chiếu đến nay. Với con số 16,1%, Queen Of Tears vươn lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng sê ri có tỷ suất ăn khách nhất trên kênh cáp tvN. Rating Nữ hoàng nước mắt nhiều khả năng tiếp tục tăng mạnh thời gian tới, khi Baek Hyun Woo quyết tâm chống lại Mo Seul Hee và Yoon Eun Seong, giành lại tập đoàn Queens về cho gia đình Hong Hae In.

Queen Of Tears do Kim Hee Won và Jang Young Woo làm đạo diễn, Park Ji Eun viết kịch bản. Bộ phim quy tụ dàn sao Hàn Kim Soo Hyun, Kim Ji Won, Park Sung Hoon, Kwak Dong Yeon, Lee Joo Bin, Yoon Bo Mi, Lee Mi Sook… Nữ hoàng nước mắt chiếu tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp tvN.