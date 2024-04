Mỹ nhân Kim Ji Won bùng nổ với 'Nữ hoàng nước mắt'

Kim Ji Won nhận nhiều lời khen với vai diễn trong Nữ hoàng nước mắt POSTER PHIM

Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) đang là bộ phim truyền hình Hàn Quốc hot nhất hiện giờ. Qua 12 tập, đứa con tinh thần của biên kịch Park Ji Eun chiếm giữ hàng loạt bảng xếp hạng lượt xem, có độ thảo luận cao và liên tiếp lập kỷ lục rating. Cặp đôi chính của tác phẩm là Kim Soo Hyun và Kim Ji Won cũng thay phiên đứng đầu danh sách Diễn viên truyền hình Hàn Quốc gây tiếng vang nhất tuần.

Với Queen of Tears, Kim Soo Hyun chứng minh bản thân xứng đáng là diễn viên đắt giá nhất màn ảnh xứ kim chi, riêng Kim Ji Won không chỉ khẳng định khả năng diễn xuất đa dạng mà còn thu hút thêm người hâm mộ. Lượng theo dõi của nữ diễn viên trên Instagram từ 8,2 triệu (trước khi phim chiếu) đã tăng lên 10,4 triệu (tính đến trưa 17.4).

Kim Ji Won trên bìa tạp chí số tháng 5 COSMOPOLITIAN

Diễn xuất tinh tế

Kể từ khi Nữ hoàng nước mắt phát sóng đến nay, chủ đề xoay quanh màn thể hiện của Kim Ji Won luôn nhận về phản hồi tích cực. Ở hai tập phim mới nhất, cô tiếp tục gây ấn tượng khi bộc lộ khéo léo cảm xúc của nhân vật Hong Hae In dành cho những người thân xung quanh trong khi bản thân đang đối mặt với tình trạng bệnh tình ngày càng tồi tệ.

Kim Ji Won xây dựng tinh tế thế giới nội tâm tốt đẹp và có phần yếu mềm bên trong một Hong Hae In trông mạnh mẽ. Lối diễn xuất sâu sắc của cô giúp khán giả cảm nhận rõ sự chân thành của nhân vật đằng sau những lời nói và vẻ mặt lạnh lùng mà cô tạo ra như một lá chắn tự bảo vệ mình.

Kim Ji Won thể hiện trọn vẹn tâm trạng của nhân vật khi đối mặt với bệnh tật POSTER PHIM

Vai Hong Hae In đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Kim Ji Won POSTER PHIM

Qua biểu cảm đa dạng và ánh mắt biết nói, mỹ nhân 32 tuổi cũng khắc họa được những chuyển biến tâm lý, suy nghĩ của Hong Hae In. Thậm chí, nhiều người xem khẳng định họ không thể tưởng tượng ai khác có thể đóng vai Hong Hae In ngoài Kim Ji Won. Do đó, đông đảo dân mạng bức xúc khi Kim Ji Won không nhận được bất kỳ đề cử nào tại giải Baeksang năm nay.

Chia sẻ với Sports Seoul (Hàn Quốc), một người làm việc trong ngành phim ảnh xứ kim chi phân tích diễn xuất của người đẹp Nữ hoàng nước mắt: "Kim Ji Won biết thể hiện cảm xúc một cách kiềm chế rất tốt. Cô ấy trông có vẻ lạnh lùng nhưng lại rất giỏi thể hiện những nhân vật có nội tâm mềm yếu". Người này cũng cho biết Kim Ji Won đang là gương mặt rất được các biên kịch săn đón.

"Phản ứng hóa học" tốt giữa Kim Ji Won và Kim Soo Hyun trên màn ảnh POSTER PHIM

Nhan sắc nở rộ

Hóa thân thành nữ thừa kế nhà tài phiệt Hong Hae In, Kim Ji Won thật sự trở thành "nữ hoàng" của bộ phim từ ngoại hình đến phong thái. Loạt váy áo, phụ kiện hàng hiệu mà nữ diễn viên mặc trong Nữ hoàng nước mắt tôn lên nhan sắc sang chảnh và quyến rũ của cô.

Ngôi sao Hàn sinh năm 1992 biến màn xuất hiện của Hong Hae In như sàn diễn thời trang, "cân" đủ kiểu quần áo từ đồ vest đến váy, giày cao gót, giày thể thao… Những khoảnh khắc xoay quanh vẻ đẹp rạng rỡ cùng sắc vóc thon thả của Kim Ji Won trên màn ảnh lần này đều nhận lượt tương tác "khủng" trên khắp các phương tiện truyền thông.

Nhan sắc và ngoại hình của cô là đề tài được bàn tán sôi nổi trên khắp mạng xã hội POSTER PHIM

Ngoài đời, ảnh thời thơ ấu của người đẹp 9X cũng được dân mạng "đào" lại. Thông qua khoảnh khắc đáng yêu thuở nhỏ, Kim Ji Won khiến người hâm mộ thích thú với vẻ ngoài gần như không thay đổi từ bé đến lớn. Khán giả không chỉ tán thưởng nhan sắc tự nhiên của Kim Ji Won, mà còn khẳng định cô là một trong những mỹ nhân không "dao kéo" cuốn hút hàng đầu xứ kim chi hiện giờ.

Kim Ji Won là nữ diễn viên quen thuộc với khán giả trên màn ảnh nhỏ qua loạt phim Những người thừa kế, Hậu duệ mặt trời, Thanh xuân vật vã, Arthdal niên sử ký, Tình yêu chốn đô thị, Nhật ký tự do của tôi… Nữ hoàng nước mắt được xem là bước ngoặt mới trong sự nghiệp đóng phim của Kim Ji Won.

Khán giả hy vọng sự nghiệp diễn xuất của Kim Ji Won phát triển hơn nữa thời gian tới COSMOPOLITIAN

Theo Kdrama Stars, tính đến năm 2024, Kim Ji Won có tài sản ròng ước tính khoảng 5 triệu USD (127 tỉ đồng). Phần lớn thu nhập của cô đến từ các dự án phim ảnh, quảng cáo thương hiệu và các hợp đồng truyền thông xã hội. Người hâm mộ đang trông chờ dự án tiếp theo của Kim Ji Won sau thành công của Nữ hoàng nước mắt.

Queen Of Tears do Kim Hee Won và Jang Young Woo làm đạo diễn, quy tụ dàn sao Hàn Kim Soo Hyun, Kim Ji Won, Park Sung Hoon, Kwak Dong Yeon, Lee Joo Bin, Yoon Bo Mi, Lee Mi Sook… Nữ hoàng nước mắt chiếu tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp tvN.