'Nữ hoàng nước mắt' phá kỷ lục của 'Yêu tinh'

Rating tập 12 Nữ hoàng nước mắt tăng mạnh POSTER PHIM

Đúng như dự đoán của đông đảo khán giả, rating tập 12 Nữ hoàng nước mắt (Queen of Tears) chiếu tối 14.4 có bước đột phá khi tình tiết xoay chuyển không ngừng. Cụ thể, rating tập này đạt 20,7% trên toàn quốc, tăng 3,9% so với tập 11. Vậy là Nữ hoàng nước mắt chính thức vượt qua mốc 20% rating sau 12 tập, thành tích ấn tượng so với một tác phẩm chiếu trên kênh truyền hình cáp. Đây cũng là tập có mức rating cao nhất của bộ phim kể từ khi phát sóng đến nay.

Đặc biệt, với 20,7%, Queen of Tears vươn lên chiếm vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng sê ri có tỷ suất ăn khách nhất trên kênh cáp tvN, vượt qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Goblin (20,5%), Reply 1988 (18,8%), Quý ngài ánh dương (18,1%)…

Truyền thông và người xem kỳ vọng bộ phim lập kỷ lục rating mới trên kênh tvN POSTER PHIM

Hiện Nữ hoàng nước mắt chỉ đang đứng sau Hạ cánh nơi anh (21,7%) trong danh sách Phim ăn khách nhất kênh tvN. Đồng thời, Queen of Tears cũng đang nằm trong Top sê ri có tỷ suất người xem cao nhất lịch sử trên hệ thống các kênh cáp Hàn Quốc.

Đáng chú ý, Nữ hoàng nước mắt và Hạ cánh nơi anh đều do Park Ji Eun viết kịch bản. Nhiều khán giả cho rằng rating các tập sắp tới của Nữ hoàng nước mắt có thể sẽ vượt qua kỷ lục mà Hạ cánh nơi anh từng lập cách đây 4 năm.

Càng về cuối, nội dung phim càng trở nên khó đoán POSTER PHIM

Về nội dung tập 12 Nữ hoàng nước mắt, tình tiết chủ yếu xoay quanh các biến cố liên tiếp của nhà họ Hong. Tình trạng bệnh của Hong Hae In (Kim Ji Won) trở nên tồi tệ hơn. Cô đôi khi không nhận ra mặt chồng Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và còn lạc ngay trong chính ngôi biệt thự của mình.

Trong khi đó, vợ của Hong Soo Cheol (Kwak Dong Yeon) là Cheon Da Hye (Lee Joo Bin) quyết định trở về. Cô trả lại toàn bộ số tiền cũng như thừa nhận tất cả lỗi lầm, bao gồm cả việc con trai không phải là máu mủ của Hong Soo Cheol. Tuy nhiên, cậu út nhà họ Hong vẫn sẵn lòng tha thứ và bao dung vợ con.

Khán giả mong Baek Hyun Woo và Hong Hae In có cái kết đẹp CẮT TỪ PHIM

Cú sốc lớn nhất của nhà họ Hong ập tới khi Hong Man Dae (Kim Gap Soo) qua đời đột ngột. Với cái chết của Hong Man Dae, quyền đại diện pháp lý của Mo Seul Hee (Lee Mi Sook) đã vô hiệu lực. Cả gia đình họ Hong được trở lại biệt thự đưa tang, sau đó vô tình phát hiện "căn phòng hoảng loạn", nơi được cho là đang chứa số tiền quỹ đen khổng lồ.

Chuyện tình của Baek Hyun Woo và Hong Hae In cũng đem đến nhiều cảm xúc thăng trầm cho khán giả. Cả hai trải qua quãng thời gian ngọt ngào hiếm hoi tại căn hộ riêng của Baek Hyun Woo. Vì căn bệnh chuyển biến xấu, Hong Hae In đau lòng từ chối lời tỏ tình, cầu hôn của Baek Hyun Woo.

Với thành công của Nữ hoàng nước mắt, Kim Soo Hyun chứng minh khả năng chọn kịch bản xuất sắc

POSTER PHIM

Tập 12 Nữ hoàng nước mắt cũng tiết lộ mối lương duyên của Baek Hyun Woo và Hong Hae In từ thuở bé. Hóa ra, cậu nhóc từng cứu Hong Hae In ở bãi biển năm xưa là Baek Hyun Woo. Đáng nói là Yoon Eun Seong (Park Sung Hoon) lại tự nhận hành động tốt này về mình, khiến Hong Hae In dao động. Bí ẩn về thảm kịch nhà họ Hong ở bãi biển trong quá khứ nhiều khả năng sẽ được đem ra ánh sáng ở các tập tiếp theo.

Queen Of Tears do Kim Hee Won và Jang Young Woo làm đạo diễn, quy tụ dàn sao Hàn Kim Soo Hyun, Kim Ji Won, Park Sung Hoon, Kwak Dong Yeon, Lee Joo Bin, Yoon Bo Mi, Lee Mi Sook… Nữ hoàng nước mắt chiếu tối thứ bảy và chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp tvN.