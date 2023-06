Năm 2023, Song Joong Ki đạt thành tựu lớn trong công việc và đời tư. Anh thông báo kết hôn với bà xã nước ngoài Katy Louise Saunders và cả hai vừa đón con đầu lòng. Tháng 5 năm nay, Song Joong Ki xuất hiện tại Liên hoan phim Cannes (Pháp) quảng bá Hopeless (ảnh). Ông bố một con còn dự án điện ảnh Bogotá: City of the Lost rục rịch ra mắt vào tháng 9 tới và My Name Is Loh Kiwan dự kiến chiếu vào nửa đầu năm 2024 trên Netflix. Mới đây, Song Joong Ki vướng tranh cãi vì câu trả lời xoay quanh chuyện gia đình và công việc