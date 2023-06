‘Bác sĩ Cha’ kết thúc viên mãn, rating kỷ lục

Trong tập cuối Bác sĩ Cha, Cha Jeong Suk (phải) và Seo In Ho chấm dứt quan hệ vợ chồng một cách hòa bình

CẮT TỪ PHIM

Tối 4.6, Bác sĩ Cha chính thức nói lời tạm biệt khán giả bằng một cái kết gần như trọn vẹn cho hầu hết các nhân vật chính. Tập cuối bộ phim vẫn có nhiều tình tiết bất ngờ như việc Cha Jeong Suk được cứu sống nhờ chính ông chồng tệ bạc Seo In Ho.

Trải qua hàng loạt biến cố, Seo In Ho nhận ra lỗi lầm của mình và tự chủ động ly hôn, tác thành cho nguyện vọng của người vợ tảo tần đã hy sinh cho ông và gia đình suốt nhiều năm qua. Đồng thời, Seo In Ho còn yêu cầu hiến gan của mình cứu Cha Jeong Suk. Trước sự thuyết phục và bày tỏ chân thành từ Seo In Ho, Cha Jeong Suk đồng ý tiến hành phẫu thuật và may mắn hồi phục, trở về cuộc sống bình thường.

Seo In Ho hiến gan cứu vợ CẮT TỪ PHIM

Mối quan hệ chồng chéo giữa Cha Jeong Suk, Seo In Ho, Roy Kim (Min Wook Hyuk) và Choi Seung Hee (Myung Se Bin) cũng được giải quyết một cách hợp tình hợp lý. Cha Jeong Suk và Seo In Ho ly hôn trong hòa bình, thỉnh thoảng dành thời gian sum họp vì con cái.

Sau tất cả, Seo In Ho vẫn thăng tiến, trở thành giám đốc bệnh viện trẻ nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên, vì là kẻ ngoại tình bội bạc, ông phải nhận lấy nỗi cô đơn cay đắng khi không còn ai kề cạnh san sẻ niềm vui nỗi buồn. Trong khi đó, "tiểu tam" Choi Seung Hee cũng chia tay Seo In Ho, nghỉ công việc hiện tại và chuyển sang bệnh viện khác.

Cặp ngoại tình Seo In Ho và Choi Seung Hee cuối cùng vẫn "đường ai nấy đi" CẮT TỪ PHIM

Chi tiết nằm ngoài dự đoán trong tập cuối Bác sĩ Cha là Cha Jeong Suk nhẹ nhàng từ chối tấm lòng của nam bác sĩ Roy Kim tốt bụng. Thay vì chấp nhận tình cảm với người mới sau khi chia tay gã chồng lăng nhăng, cô quyết định tận hưởng cuộc sống với hàng loạt hoài bão ý nghĩa, mở một phòng khám riêng và thường tham gia tình nguyện khám chữa bệnh ở vùng xa.

Các nhân vật bị cuốn vào vòng xoáy ngoại tình của Seo In Ho như hai cô con gái, Seo I Rang (Lee Seo Yeon), Choi Eun Seo (So Ah Rin), bà Oh Deok Rye (Kim Mi Kyung)… đều lựa chọn buông bỏ thù hận. Còn cặp đôi Seo Jung Min (Song Ji Ho) và Jeon So Ra (Jo Ah Ram) bên nhau ngọt ngào.

Kết thúc phim Bác sĩ Cha có hậu cho hầu hết các nhân vật CẮT TỪ PHIM

Trong những khoảnh khắc khép lại tác phẩm, Cha Jeong Suk nở nụ cười rạng rỡ, cho thấy bản thân hoàn toàn tràn đầy niềm tin hướng về tương lai phía trước, biết ơn và trân trọng cuộc sống hạnh phúc hiện tại.

Cái kết có hậu của Bác sĩ Cha chiếm cảm tình khán giả, được đánh giá là truyền tải thông điệp nhân văn, nhắn nhủ mọi người đều có thể "làm lại cuộc đời" dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Rating tập cuối đạt 18,546%, lập kỷ lục là mức tỷ suất người xem cao nhất kể từ khi phim chiếu đến nay.

Bác sĩ Cha đánh dấu màn trở lại thành công của minh tinh Uhm Jung Hwa CẮT TỪ PHIM

Bác sĩ Cha do Kim Dae Jin làm đạo diễn, Jung Yeo Rang viết kịch bản. Phim quy tụ dàn sao Hàn kỳ cựu gồm Uhm Jung Hwa, Kim Byung Chul, Myung Se Bin, Min Woo Hyuk… Sau Bác sĩ Cha, phim King The Land có YoonA (SNSD) và Junho (2pm) sẽ tiếp sóng khung giờ tối thứ bảy - chủ nhật hằng tuần trên kênh cáp JTBC.