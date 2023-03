Tạo hình xinh đẹp của YoonA (SNSD) trong phim mới

YoonA rục rịch tái xuất màn ảnh nhỏ với King The Land POSTER PHIM

Hôm 21.3, đoàn làm phim King The Land bất ngờ nhá hàng loạt khoảnh khắc mới, hé lộ nhiều thông tin cũng như tạo hình của nữ chính Cheon Sa Rang do YoonA thủ vai.

Đặc biệt, tạo hình của người đẹp trong bộ đồng phục khách sạn gây chú ý. Thành viên nhóm SNSD gây ấn tượng với vẻ đẹp dịu dàng lẫn rạng rỡ cùng nụ cười ngọt ngào. Sports DongA (Hàn Quốc) khen ngợi nữ ca sĩ, diễn viên toát lên nguồn năng lượng tươi sáng và cuốn hút.

Tạo hình xinh đẹp, nữ tính của nữ diễn viên POSTER PHIM

Trong King The Land, Cheon Sa Rang là một nhân viên khách sạn có tính cách trong sáng, lạc quan, thân thiện. Ban đầu, Cheon Sa Rang luôn hạnh phúc khi được làm việc tại khách sạn King, nơi gắn liền với những ký ức ấm áp của cô thời thơ ấu.

Tuy nhiên, Cheon Sa Rang dần dần buộc phải nhanh chóng thích nghi với những định kiến và hiểu lầm thường xuyên xảy ra ở nơi làm việc này. Về sau, Cheon Sa Rang gặp và phải lòng Goo Won (Junho đóng), người thừa kế tập đoàn khách sạn King quyền lực và rất ghét sự giả tạo.

Junho và YoonA được dự đoán sẽ bùng nổ màn ảnh nhỏ xứ kim chi giữa năm nay POSTER PHIM

King the Land là bộ phim đầu tiên mà Junho và YoonA hợp tác trên màn ảnh. Trước đó, cả hai từng làm việc chung trên các show âm nhạc, cùng đảm nhận vị trí dẫn dắt chương trình, lễ trao giải… Họ cũng từng khiến fan phấn khích với các màn trình diễn đôi trên sân khấu âm nhạc.

Cách đây không lâu, cả hai nhận được nhiều sự quan tâm khi cùng sang Thái Lan quay ngoại cảnh. Trên mạng xã hội, khán giả bày tỏ sự kỳ vọng với tương tác của bộ đôi Junho và YoonA trong tác phẩm.

Khán giả mong đợi vào vai diễn của YoonA trong King the Land POSTER PHIM

King the Land đánh dấu màn tái xuất truyền hình của YoonA sau Big Mouth, phát sóng tháng 7 - 9 năm ngoái. Ngoài Big Mouth, sự nghiệp diễn xuất của YoonA trong năm 2022 còn thành công rực rỡ với tác phẩm điện ảnh Đặc vụ xuyên quốc gia (Confidential Assignment 2: International). Song song đó, mỹ nhân Hàn này còn được đề cử giải Ảnh hậu Rồng Xanh 2022.

Theo Sports DongA, King the Land dự kiến chiếu vào tháng 6 năm nay. Phim do Choi Rom viết kịch bản và Im Hyun Wook đảm nhận vai trò đạo diễn. Tác phẩm quy tụ dàn sao Hàn: Junho, YoonA, Go Won Hee, Kim Ga Eun, Kim Jae Won…