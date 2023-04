Danh tiếng trái ngược của Song Joong Ki và Lee Seung Gi sau khi cưới vợ

Song Joong Ki và Lee Seung Gi là hai nam diễn viên đình đám vừa cưới vợ trong đầu năm nay INSTAGRAM NV

Bốn tháng đầu năm nay, showbiz Hàn Quốc liên tiếp có tin vui khi hai nam diễn viên hạng A là Song Joong Ki và Lee Seung Gi đều chính thức cưới vợ. Hồi tháng 1.2023, Song Joong Ki công bố chuyện đã đăng ký kết hôn với Katy Louise Saunders và cả hai đang chờ đón đứa con đầu lòng. Còn Lee Seung Gi gây chú ý với hôn lễ hoành tráng cùng Lee Da In diễn ra vào đầu tháng 4 vừa qua.

Hậu lập gia đình, Song Joong Ki tất bật với các dự án mới. Anh còn đưa bà xã cùng sang châu Âu khi quay phim My Name is Loh Kiwan. Giữa tháng 4 năm nay, những khoảnh khắc cặp đôi ăn diện giản dị, tay trong tay trên đường phố Rome (Ý) được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội.

Song Joong Ki và vợ được trông thấy hẹn hò lãng mạn ở Rome, Ý CHỤP MÀN HÌNH TWITTER

Đây là lần xuất hiện công khai không chính thức đầu tiên của vợ chồng Song Joong Ki sau khi tuyên bố đã kết hôn. Đặc biệt, hình ảnh Katy Louise Saunders mang bụng bầu tình tứ dạo phố cùng ông xã nổi tiếng cũng làm dân mạng phấn khích. Phần lớn bình luận khen ngợi cặp vợ chồng xứng đôi, đáng yêu và mong chờ đứa con của cả hai sớm chào đời.

Sự nghiệp của Song Joong Ki có dấu hiệu ngày càng thăng tiến hơn sau khi cưới Katy Louise Saunders. Ba dự án điện ảnh mà anh tham gia gồm Hopeless (hay còn gọi là Hwaran), Bogotá: City of the Lost và My Name Is Loh Kiwan đều được khán giả đặt nhiều kỳ vọng.

Song Joong Ki (phải) trong phim Hopeless (hay còn gọi là Hwaran) POSTER PHIM

Riêng Hopeless sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2023 hạng mục Un Certain Regard. Đồng thời, Song Joong Ki cũng sẽ tham dự Liên hoan phim Cannes 2023 tổ chức tại Pháp vào tháng 5 tới. Ngoài ra, Bogotá: City of the Lost có thể sẽ ra mắt vào tháng 9.2023 và My Name is Loh Kiwan dự kiến công chiếu vào nửa đầu năm 2024 trên Netflix.

Có thể thấy rõ, Song Joong Ki nhận về phần lớn phản hồi tích cực từ khi chia sẻ tin hẹn hò, kết hôn cho đến công khai tình tứ với vợ trước công chúng. Sao phim Hậu duệ mặt trời cũng được dự đoán sẽ bùng nổ hơn trên màn ảnh trong thời gian tới.

Song Joong Ki chia sẻ cuộc sống đời thường vui vẻ trên trang cá nhân INSTAGRAM NV

Trái ngược với Song Joong Ki, sự nghiệp của Lee Seung Gi lại khá lung lay sau khi cưới Lee Da In, nữ diễn viên xuất thân trong một gia đình vướng bê bối lừa đảo nghiêm trọng. Điển hình nhất là việc concert The Dreamers Dream - Chapter 2 chặng Seoul (Hàn Quốc) của mỹ nam 8X này không thể bán hết vé nhanh chóng, dù nơi tổ chức sự kiện là Link Art Center Payco Hall chỉ có 477 chỗ ngồi, theo Insight.

Cụ thể, The Dreamers Dream - Chapter 2 diễn ra tại Seoul trong bốn ngày, từ 4 đến 7.5 và vé được mở bán trước một tháng. Tuy nhiên, tính đến ngày 20.4, khoảng 25 - 40 ghế của mỗi đêm diễn vẫn còn trống, hơn 140 ghế trên tổng cộng 1.908 ghế chưa được bán.

Danh tiếng và sự nghiệp của Lee Seung Gi chao đảo sau khi cưới vợ INSTAGRAM NV

Đáng nói, The Dreamers Dream - Chapter 2 là concert đầu tiên của nam ca sĩ, diễn viên sau 10 năm. Thông thường, các buổi hòa nhạc đánh dấu màn trở lại của nghệ sĩ tên tuổi như Lee Seung Gi có xu hướng "sold out" vé ngay lập tức. Tuy nhiên, vé concert này lại có sức bán khá chậm. Chưa kể, Link Art Center Payco Hall có sức chứa tương đối nhỏ so với các buổi hòa nhạc trước đây của Lee Seung Gi. Trước đó, anh từng biểu diễn concert tại Nhà thi đấu Thể dục dụng cụ Olympic có đến 15.000 chỗ ngồi.

Về vấn đề trên, phía ác nhân của phim Mouse không lên tiếng. Song, đến ngày 22.4, trang Edaily và nhiều cơ quan truyền thông Hàn Quốc khác bất ngờ cho biết vé concert The Dreamers Dream - Chapter 2 của Lee Seung Gi đã được tiêu thụ hết.

Lee Seung Gi đau khổ vì bị chỉ trích, mỉa mai anh "nhận tội phạm làm bố mẹ vợ" INSTAGRAM NV

Insight nhận định việc không thể bán hết vé nhanh chóng tại một địa điểm tổ chức concert có quy mô nhỏ như trên phần nào cho thấy danh tiếng của Lee Seung Gi suy giảm khá lớn. Thậm chí, hầu hết dân mạng cho rằng nguyên nhân mọi chuyện đến từ việc ngôi sao Hàn 36 tuổi kết hôn với người vợ đến từ một gia đình tai tiếng, nên khiến công chúng có cái nhìn ác cảm và fan quay lưng.

Kể từ khi công khai tình cảm và kết hôn với Lee Da In, Lee Seung Gi liên tục vướng nhiều tin tức và lời đồn tiêu cực. Lùm xùm mẹ của Lee Da In là minh tinh Kyeon Mi Ri và cha dượng của cô - Lee Hong Heon thao túng cổ phiếu bùng nổ trở lại. Thậm chí, Lee Seung Gi và Lee Da In còn bị chỉ trích là tham lam vì nghi vấn chiếu quảng cáo sản phẩm thương hiệu trang sức ngay trong ngày trọng đại của mình. Song, phía nam diễn viên phủ nhận, khẳng định tất cả chỉ là hình ảnh chèn vào video phát tại hôn lễ.

Lee Seung Gi chuẩn bị cho concert tại Hàn Quốc và chuyến lưu diễn châu Á đến Nhật, Philippines... INSTAGRAM NV

Bên cạnh đó, việc Lee Seung Gi thường xuyên bênh vực Lee Da In và gia đình vợ càng khiến cảm tình của công chúng dành cho anh dần chạm đáy. Bằng chứng là cách đây ít hôm, tin tức Lee Seung Gi tham gia show Ramen Brothers cùng Kang Ho Dong nhận về hàng loạt "gạch đá". Nhiều dân mạng tuyên bố chẳng có hứng thú và không muốn xem chương trình vì Lee Seung Gi.

Bất chấp tranh cãi, Lee Seung Gi vừa thắng giải Nam diễn viên truyền hình xuất sắc nhất tại Lễ trao giải PD Hàn Quốc, nhờ vai diễn Kim Jeong Ho trong The Law Cafe. Giải thưởng này được xem như là bước đệm để anh vượt qua mọi lùm xùm liên quan đến nhà vợ và tiếp tục hoạt động tại showbiz Hàn Quốc.