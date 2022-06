Tập 2 ‘Eve’ có Seo Ye Ji gắn mác 19+, tràn ngập cảnh nóng

Tương tự tập mở màn, tập 2 Eve (Eve: Thiên nga bóng đêm) phát sóng tối 2.6 đem đến cho khán giả những diễn biến dồn dập cùng các cảnh quay ân ái nồng cháy giữa các nhân vật chính, đặc biệt là ác nữ Han So Ra (Yoo Sun đóng) thâm độc và ích kỷ.

Vì thường xuyên chịu sự lạnh nhạt từ ông xã Kang Yoon Gyeom (Park Byung Eun), Han So Ra đã ngoại tình và “lên giường” với vệ sĩ của mình. Trong phân đoạn làm tình ở giữa tập 2 được chiếu thoáng qua, Han So Ra vẫn gọi tên ông xã, thể hiện rõ nỗi khao khát được chồng thương yêu.

Đến gần cuối tập 2, Han So Ra tiếp tục có cảnh 19+, lần này là với ông chồng Kang Yoon Gyeom. Cả hai lao vào nhau nồng nhiệt và ân ái nóng bỏng, Han So Ra không giấu được niềm hạnh phúc khi được chồng chủ động quan hệ. Đáng tiếc, Han So Ra không ngờ rằng chồng của mình từ đầu đến cuối lại đang tưởng tượng cô là Lee Ra El (Seo Ye Ji).





Hai cảnh nóng trong tập 2 Eve: Thiên nga bóng đêm được thực hiện dưới góc quay khéo léo và tinh tế, chủ yếu lột tả được cảm xúc và tâm lý nhân vật qua từng ngôn ngữ hình thể cùng câu thoại. Vóc dáng gợi cảm của người đẹp Yoo Sun ở tuổi 46 và ngoại hình săn chắc của tài tử 45 tuổi Park Byung Eun cũng nhận về nhiều lời khen ngợi.

Ngoài những phân đoạn “bỏng mắt”, tập 2 Eve: Thiên nga bóng đêm cũng xoáy sâu hơn vào bối cảnh cũng như cuộc sống hiện tại của Han So Ra, Kang Yoon Gyeom, Lee Ra El, Seo Eun Pyung (Lee Sang Yeob đóng)… Riêng Lee Ra El, quá khứ đau thương của cô dần dần được hé lộ, giúp khán giả hiểu hơn về hành trình trả thù của người đẹp này. Cuộc đối đầu giữa Lee Ra El và những kẻ từng làm hại gia đình cô cũng hứa hẹn sẽ trở nên khốc liệt hơn ở các tập tiếp theo.

Tập 2 Eve: Thiên nga bóng đêm đạt tỷ suất người xem là 3,7%, tăng nhẹ so với tập 1 (3,688%). Eve của đạo diễn Park Bong Sub, quy tụ dàn sao Hàn, gồm: Seo Ye Ji, Lee Sang Yeob, Park Byung Eun, Yoo Sun… Phim phát sóng tối thứ thứ 4, 5 mỗi tuần trên tvN.