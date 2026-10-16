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    Tạp chí Mỹ xếp hai chuyến tàu lửa ở Việt Nam vào top đẹp nhất thế giới

    Vi Nguyễn
    Vi Nguyễn
    Danh sách 20 chuyến tàu lửa đẹp nhất thế giới được độc giả bình chọn năm 2026 do tạp chí du lịch Mỹ CN Traveler vừa công bố đã gây bất ngờ vì có tới hai chuyến ở Việt Nam.

    Ít khi có những thay đổi vào phút chót hay thất lạc hành lý, trễ giờ, tàu lửa chậm hơn hàng không nhưng mang lại cho du khách những trải nghiệm không gì sánh bằng khi băng qua những khu rừng, cánh đồng, làng mạc đầy sức hút. Vì thế, giải thưởng Lựa chọn của độc giả thường niên lần thứ 39 của CN Traveler đã dành riêng một hạng mục để vinh danh trải nghiệm mà du khách có được trên những chuyến tàu.

    Ở vị trí 14 là chuyến tàu Vietage by Anantara - Việt Nam. Trong thực tế, đây là toa tàu trên một chuyến tàu, được thiết kế sang trọng kết nối Đà Nẵng với Quy Nhơn và Nha Trang dọc theo bờ biển miền Trung, đi qua nhiều cánh đồng lúa, làng quê và những dãy núi ven biển đặc trưng. Hành trình 6 tiếng giữa Đà Nẵng và Quy Nhơn bao gồm bữa ăn ba món lấy cảm hứng từ ẩm thực Việt Nam và Pháp, và tuyến đường giữa Quy Nhơn với Nha Trang có dịch vụ trà chiều gồm những đặc sản Việt Nam.

    Tạp chí Mỹ xếp hai chuyến tàu lửa ở Việt Nam vào top đẹp nhất thế giới - Ảnh 1.
    Tạp chí Mỹ xếp hai chuyến tàu lửa ở Việt Nam vào top đẹp nhất thế giới - Ảnh 2.
    Tạp chí Mỹ xếp hai chuyến tàu lửa ở Việt Nam vào top đẹp nhất thế giới - Ảnh 3.

    Chuyến tàu băng qua đèo Hải Vân và hình ảnh bên trong toa tàu kết nối Huế - Đà Nẵng

    Ảnh: Nguyễn Phong - TNO

    Xếp ở vị trí số 10 là một chuyến tàu khác ở Việt Nam, nổi tiếng với hành trình băng qua chân đèo Hải Vân, đưa du khách từ Huế tới Đà Nẵng và ngược lại. "Chuyến tàu này là lý do thuyết phục để du khách dành thời gian khám phá vùng nội địa tuyệt đẹp của đất nước. Khai trương vào đầu năm 2024, hành trình đường sắt kết nối các di sản miền Trung, giữa thành phố lịch sử Huế và Đà Nẵng. Chỉ trong ba giờ, bạn sẽ được đắm mình trong khung cảnh hùng vĩ của đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, vịnh Lăng Cô và đèo Hải Vân. Hãy thư giãn trong một trong những toa tàu yên tĩnh được thiết kế để nghỉ ngơi, hoặc đến một trong hai toa tàu cộng đồng với các buổi biểu diễn âm nhạc và múa truyền thống. Và với giá vé một chiều khoảng 11 đô la Mỹ, đây là chuyến tàu có giá cả phải chăng nhất trong danh sách này", CN Traveler viết.

    Đứng số 1 trong top 20 chuyến tàu đẹp nhất thuộc về tàu Venice Simplon - Orient Express ở châu Âu. Năm này qua năm khác, đầu máy xe lửa mang tính biểu tượng nhất thế giới này vẫn tiếp tục là lựa chọn yêu thích của độc giả và là chuẩn mực trong du lịch hạng sang nói chung. Ban ngày, bạn có thể đắm mình trong phong cảnh vùng nông thôn Pháp và những ngọn núi Thụy Sĩ, ban đêm du khách có thể diện những bộ đồ đẹp và đến toa bar để gặp gỡ những người bạn mới…

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    Báo Mỹ ca ngợi hành trình tàu lửa ở Việt Nam đẹp top đầu thế giới

    Báo Mỹ ca ngợi hành trình tàu lửa ở Việt Nam đẹp top đầu thế giới

    'Chuyến tàu có hành trình dài 1.725 km này là một trong những tuyến đường ngắm cảnh đẹp top đầu thế giới khi đi qua những thành phố lịch sử, làng quê và khung cảnh bờ biển như tranh vẽ. Nếu du khách yêu thích tàu lửa, chắc chắn không muốn bỏ lỡ chuyến đi này ở Việt Nam', tờ báo chuyên về du lịch có trụ sở ở Mỹ Travel and Leisure giới thiệu.

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